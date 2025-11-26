Puerto Madryn: la expedición Talud IV presenta sus resultados en un encuentro de ciencia marina

Puerto Madryn volverá a colocarse en el centro de la escena científica nacional al convertirse en la sede principal del Encuentro GEMPA 2025: Ciencia Marina Federal y Divulgación para la Comunidad, un evento que durante diciembre reunirá a especialistas, divulgadores y vecinos con un objetivo común: acercar el conocimiento del mar profundo a toda la sociedad.

La iniciativa es organizada por el Grupo de Estudio del Mar Profundo de Argentina (GEMPA) y tendrá como escenario el Ecocentro Puerto Madryn, uno de los espacios más emblemáticos del país en materia de educación ambiental.

El encuentro adquiere especial relevancia tras el regreso de la expedición Talud IV, la campaña científica inédita realizada a bordo del buque de investigación Falkor (too) gracias a un acuerdo entre el CONICET y el Schmidt Ocean Institute. Su impacto internacional fue notable: la transmisión en vivo acumuló más de 18 millones de visualizaciones y llegó a tener 90.500 personas conectadas al mismo tiempo, cifras que reflejan el creciente interés público por los océanos y sus ecosistemas.

Con Puerto Madryn como anfitriona, los especialistas compartirán por primera vez los resultados preliminares de esta misión que exploró profundidades todavía desconocidas del talud continental argentino. El evento también buscará reforzar el vínculo entre ciencia y ciudadanía, además de inspirar a adolescentes y jóvenes que ven en el mar un horizonte profesional y de investigación.

El miércoles 3 de diciembre el auditorio del Ecocentro será sede de una presentación científica accesible para todo público, donde el equipo del GEMPA detallará sus experiencias a bordo del Falkor (too) y los primeros hallazgos de Talud IV. La charla será transmitida en vivo a través del canal de YouTube del grupo, ampliando el alcance del evento más allá de la Patagonia.

El viernes 5 de diciembre, el Ecocentro se transformará en un espacio interactivo para familias y residentes de Puerto Madryn, con estaciones temáticas, talleres participativos y propuestas sensoriales diseñadas para acercar el misterio del mar profundo a la vida cotidiana. Es la segunda actividad del GEMPA enfocada específicamente en fortalecer el intercambio directo con la comunidad local.

El programa comenzará un día antes, el martes 2 de diciembre, con una charla introductoria en la Legislatura Provincial de Rawson. Allí se presentará el diseño y las acciones desarrolladas durante la expedición Talud IV, con el fin de sumar a la comunidad a este proceso de divulgación.

Con propuestas abiertas, contenidos de alta calidad y el respaldo de una misión científica histórica, el Encuentro GEMPA 2025 promete convertir a Puerto Madryn en un verdadero faro del conocimiento marino durante el cierre del año.