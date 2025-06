Pruebas Aprender 2024: los alarmantes resultados de los estudiantes en matemáticas

Los datos arrojaron una situación crítica en Matemáticas: solo el 14,2% de los alumnos evaluados alcanzó un nivel satisfactorio, mientras que el 31,2% se ubicó en el nivel básico y el 54,6% quedó por debajo del nivel básico. El desempeño en esa asignatura es más alarmante al indicar que no se registraron estudiantes en el nivel avanzado, es decir, ningún alumno obtuvo notas de 9 y 10. Sin embargo, no se trata de una problemática reciente, desde la edición de Aprender 2022 la situación se sostiene. Es más, comparado con la base de referencia de 2016, no se detectan mejoras significativas en los niveles más altos de desempeño.