Alarmante informe Aprender: la educación pública ya no iguala oportunidades, las profundiza

Según Mariano Narodowski, exministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, los resultados de las pruebas Aprender 2024 reflejan una profunda desigualdad socioeconómica en el aprendizaje. La diferencia entre estudiantes de escuelas vulnerables y privilegiadas es abismal.*

Los datos de las pruebas Aprender 2024, aplicadas a alumnos de tercer grado, confirmaron una tendencia alarmante: el nivel socioeconómico determina el rendimiento educativo en Argentina. Mariano Narodowski, académico de la Universidad Torcuato Di Tella y exfuncionario porteño, analizó los resultados en MDZ Radio 105.5 FM y destacó que en las escuelas más pobres, solo el 32% de los estudiantes alcanza el nivel esperado en lectura, mientras que en las más ricas la cifra asciende al 66%.

"Esta brecha no es novedad, pero se viene profundizando", señaló Narodowski. Además, resaltó que las escuelas privadas superan ampliamente a las estatales, incluso al ajustar por nivel socioeconómico: "Toda la evidencia indica que, aunque el nivel socioeconómico influye, las privadas tienen mejor rendimiento por su mayor autonomía y menos burocracia".

Segregación educativa: un problema histórico

Narodowski recordó que, décadas atrás, las escuelas públicas albergaban a hijos de profesionales y trabajadores, pero hoy "la segregación es total": "Los que tienen igual ingreso van a la misma escuela y viven en el mismo barrio. Las privadas reciben a quienes pueden pagarlas, y el Estado no logra compensar esa desigualdad".

Sobre las causas del bajo aprendizaje, apuntó a la falta de compromiso sistémico con los resultados: "Al sistema no le importa si los chicos aprenden o no. Solo hay preocupación por el cuidado, no por la enseñanza". Criticó además que la dirigencia educativa "manda a sus hijos a privadas", lo que agrava la despreocupación por la educación pública.

Sin cambios estructurales, la brecha seguirá creciendo: "Estamos empantanados. Acelerar sin dirección solo hunde más el sistema". Mencionó que el Ministerio de Educación evalúa mejorar la medición socioeconómica (usando deciles en lugar de terciles), pero insistió en que el problema central es la falta de prioridad política.

