Proyectan que más de medio millón de turistas llegarán a Córdoba en el inicio de 2026

Según las proyecciones oficiales, entre Año Nuevo y el primer fin de semana de enero, la provincia de Córdoba espera que se movilicen más de 500 mil turistas por las rutas que llevan a las sierras, anticipando una temporada de verano récord.

“Los números son más que positivos. Después de un diciembre histórico, este movimiento incesante que vemos en las rutas de la provincia nos entusiasma muchísimo”, destacó Darío Capitani , presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

El funcionario remarcó que la tendencia dominante será la de escapadas cortas , con estadías promedio de entre tres y cinco días , y un recambio constante de visitantes.

Capitani explicó además que el comportamiento del turista cambió: hoy combina reservas anticipadas con decisiones de último momento. Factores como el clima, las promociones y las ofertas directas en los destinos influyen de manera determinante al momento de definir el alojamiento.

Los datos del Departamento de Estadísticas de la Agencia Córdoba Turismo reflejan altos niveles de ocupación en los principales polos. Villa Carlos Paz alcanzó un 85% de ocupación en Año Nuevo y registra un 47% de reservas para el fin de semana , con hoteles superiores que, en algunos casos, superan el 95%. La Falda llegó al 100% para Año Nuevo y proyecta un 65% para el próximo fin de semana.

En el Valle de Traslasierra, Nono mostró un 80% de ocupación en Año Nuevo y un 64% para sábado y domingo, mientras que Villa Las Rosas alcanzó picos del 92% y mantiene reservas del 55%. En el Valle de Calamuchita, Santa Rosa registró un 80% para las fiestas y un 65% para el fin de semana, y Villa General Belgrano se ubicó también en torno al 80%.

En la región de Ansenuza, Miramar y Balnearia superaron el 90% de ocupación, con un nivel de reservas cercano al 75%, consolidándose como destinos muy buscados para este comienzo de año.

Córdoba, uno de los destinos más elegidos

“No tenemos dudas de que esta temporada será superior a la anterior y que Córdoba será la provincia más elegida del país en el verano 2026, que ya empezó con todo en diciembre”, aseguró Capitani.

La procedencia de los visitantes confirma el alcance nacional del movimiento turístico: la mayoría llega desde CABA, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan y Entre Ríos, con aportes también —aunque en menor medida— del norte y sur del país.