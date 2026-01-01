Año Nuevo trágico en Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en un jacuzzi

Una niña de 9 años murió la noche del martes 31 de diciembre tras ahogarse en el jacuzzi de un hotel de la provincia de Córdoba . El hecho ocurrió a pocas horas del inicio del año 2026 y generó conmoción en la comunidad local.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró alrededor de las 20.10 en un establecimiento rural de la ciudad de Oncativo, en el departamento cordobés de Río. Se cree que la niña y su familia. Oriundos de Córdoba capital, se encontraba allí para pasar las fiestas de fin de año.

De acuerdo con la información oficial, la niña se encontraba en el sector del jacuzzi del hotel, acompañada por sus padres, de 40 y 39 años, cuando se produjo el incidente. Al advertir la situación, llamaron de inmediato al servicio de emergencias y se solicitó asistencia inmediata.

Personal policial intervino rápidamente y montó un corredor sanitario con el objetivo de acelerar el traslado de la menor hacia un centro de salud. Tras ello, la niña fue derivada de urgencia a la Clínica Gatti, donde ingresó en estado crítico.

En el establecimiento médico se le practicaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 45 minutos. A pesar de los esfuerzos del personal de salud, la menor falleció como consecuencia del episodio. El deceso fue confirmado poco después de su ingreso.

Al momento del hecho, la niña se encontraba acompañada por sus padres, un hombre de 40 años y una mujer de 39. Ambos estuvieron presentes durante el operativo de emergencia y el posterior traslado a la clínica.

Iniciaron una investigación para conocer las causas

Las autoridades indicaron que se inició una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el ahogamiento. En ese marco, se comenzaron a recabar testimonios y se dispuso el análisis de las condiciones del lugar donde se produjo el episodio.

La causa fue caratulada como “muerte de etiología dudosa” y quedó a disposición de la Justicia, que deberá establecer si existieron fallas en las medidas de seguridad, en el funcionamiento del jacuzzi o en los protocolos de supervisión del sector.

Desde las fuerzas de seguridad señalaron que se aguardarán los resultados de las pericias correspondientes y de las actuaciones judiciales para esclarecer cómo se desarrollaron los hechos previos al fallecimiento.