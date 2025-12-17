Protesta en la Línea B con liberación de molinetes: a qué estaciones afecta y cuánto durará

Los metrodelegados iniciaron este miércoles una medida de fuerza en la Línea B del subte, con liberación de molinetes en la estación Federico Lacroze.

Los metrodelegados comenzaron este miércoles una medida de fuerza en la Línea B del subte porteño, con la liberación de molinetes como forma de protesta por las condiciones sanitarias en las que desarrollan sus tareas. La acción se inició a las 7 de la mañana en los accesos de la estación Federico Lacroze y se extenderá hasta las 18.

Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) informaron que a las 7.30 brindarán una conferencia de prensa en la que anunciarán nuevas medidas de fuerza que se llevarán adelante en los próximos días, en el marco del conflicto con el Gobierno de la Ciudad y la empresa concesionaria.

A qué se debe la protesta de los trabajadores de la Línea B El reclamo central de los trabajadores de la Línea B está vinculado a la presencia de asbesto en las formaciones y en los talleres, un material catalogado como cancerígeno. La protesta, según aclararon desde el gremio, no afecta la prestación del servicio, ya que los trenes circulan con normalidad y los usuarios pueden viajar sin abonar el boleto durante la medida.

“Como es de público conocimiento, desde la AGTSyP denunciamos hace años la crisis sanitaria que padecemos en la red de subterráneo por la presencia de asbesto cancerígeno y las consecuencias luctuosas que provoca entre trabajadores y usuarios, con cientos de afectados, enfermos y fallecidos”, señalaron.

Molinetes Subte Línea C_4.JPG En ese contexto, los representantes gremiales le exigieron al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la declaración de la Emergencia Operativa para la Línea B, con el objetivo de obtener respuestas urgentes hasta la incorporación de una nueva flota, el recambio de vías, el restablecimiento de los programas de mantenimiento integral y la desabestización total de la red.