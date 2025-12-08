Consenso político y marchas en contra: cómo se prepara la histórica sesión por el proyecto minero San Jorge

El Senado trata la aprobación final de San Jorge. El oficialismo confía en la aprobación. Habrá una concentración antiminera y "blindan" la Legislatura.

El Gobierno tendrá este martes una de las jornadas más importantes desde lo institucional, lo político y también en la calle. La votación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge pondrá a prueba el aval político de la minería y también la pericia para administrar las tensiones puertas afuera de la Legislatura.

El proyecto ya tiene la venia del Ejecutivo, que otorgó la DIA, y de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado por 33 votos afirmativos. Mañana será el turno del Senado, donde habría acuerdo para que sea aprobado definitivamente. Según los cálculos, habría al menos 25 votos asegurados con el oficialismo y algunos aliados. Incluso podría haber algunos votos a favor más. El peronismo se opondría en bloque.

Como ocurrió en Diputados, la estrategia es tratar el paquete de leyes mineras en la misma sesión. La DIA de San Jorge será el último proyecto a tratar. Antes, se abordarán los proyectos de creación del Fondo Compensador Ambiental, la ley de Regalías Mineras y el paquete de proyectos de exploración del Distrito Minero Malargüe Occidental 2. Todos se convertirían en ley.

La vicegobernadora Hebe Casado presidirá una sesión histórica. Prensa Legislatura Para el tratamiento de San Jorge no hay restricciones horarias y, aseguran en el oficialismo, habrá margen para que todos hablen. Sí hay una estrategia de "blindaje" de la Legislatura con el entorno. A diferencia de lo ocurrido en 2011, no se permitirá público. En aquella ocasión las gradas del recinto fueron copadas y hasta el hemiciclo fue ocupado por antimineros.

Como medida de seguridad para aislar a los legisladores de las protestas, las calles que rodean a la Legislatura serán cortadas, no se permitirá estacionar y las vallas para aislar a los manifestantes estarán en la vereda de la Plaza Independencia.