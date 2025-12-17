Diciembre con controles: la multa que puede costarte hasta $1.711.000 en Buenos Aires

En diciembre de 2025, circular en territorio bonaerense sin la VTV vigente puede derivar en una multa que llega hasta $1.711.000, según las Unidades Fijas.

En la Provincia de Buenos Aires, manejar sin la Verificación Técnica Vehicular vigente dejó de ser un “detalle” y pasó a ser una infracción con costo alto. En diciembre de 2025, la falta puede terminar en una multa que, en su máximo, alcanza $1.711.000.

La cifra impacta porque se ubica entre las más elevadas del cuadro sancionatorio provincial y suele aparecer en controles rutinarios, sobre todo en rutas, accesos y operativos de seguridad vial.

La VTV vencida, una falta grave en controles El motivo de fondo es simple: sin VTV al día, el vehículo no cuenta con la certificación obligatoria de condiciones mecánicas y de seguridad. La provincia considera esa omisión como una falta seria, porque se asocia a mayor riesgo en la vía pública. No se trata solo de “un papel”: la revisión apunta a asegurar que el auto esté en condiciones mínimas para circular. Por eso, cuando el control detecta que la verificación está vencida o inexistente, el acta se labra como una infracción relevante dentro del régimen provincial.

Tras la baja en los combustibles, las multas bajaron un 6%. Foto: Gentileza Provincia de Buenos Aires Tras la baja en los combustibles, las multas bajaron un 6%. Foto: Gentileza Provincia de Buenos Aires Cómo se calcula el monto: qué vale la Unidad Fija En Buenos Aires, muchas multas se expresan en Unidades Fijas (UF). El valor se actualiza por resolución y es el que define cuánto termina pagando el conductor. Para diciembre de 2025, el sistema provincial informa una UF de $1.711. Con ese número, la falta por no tener la VTV vigente se ubica entre 300 y 1.000 UF. Traducido a pesos, el rango va de $513.300 a $1.711.000. El dato es clave porque explica por qué el monto final cambia con cada actualización. Y también aclara una confusión frecuente: estos valores corresponden a Provincia de Buenos Aires; en CABA el esquema y los montos no son iguales.

Otras infracciones que pueden tocar el mismo techo La VTV no es la única falta capaz de llegar al máximo del cuadro. En diciembre, hay conductas que comparten el tope de 1.000 UF y, por lo tanto, pueden trepar al mismo monto. Por ejemplo: manejar con alcohol en sangre o bajo efectos de estupefacientes (200 a 1.000 UF: $342.200 a $1.711.000), circular en contramano o por la banquina (200 a 1.000 UF: $342.200 a $1.711.000) y exceder la velocidad permitida (150 a 1.000 UF: $256.650 a $1.711.000). Otras sanciones quedan un escalón abajo, como pasar un semáforo en rojo, negarse a exhibir documentación o no usar cinturón/casco (100 a 500 UF: $171.100 a $855.500), además del uso del celular al volante (100 a 200 UF: $171.100 a $342.200).