Pronóstico sábado en Mendoza: jornada calurosa e inestable con alerta amarilla

El pronóstico para el sábado 24 de enero anticipa tiempo caluroso e inestable en Mendoza, marcado por una alerta amarilla por tormentas, según el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera una jornada con nubosidad variable y la probabilidad de fenómenos de intensidad moderada, principalmente a partir de la tarde.

La temperatura máxima alcanzará los 32°, mientras que la mínima rondará los 20°. Durante la mañana las condiciones serán relativamente estables, pero con el avance del día aumentará la inestabilidad atmosférica, favoreciendo el desarrollo de tormentas aisladas que podrían extenderse hacia la noche.

Lluvia en Mendoza Tormenta Pronostico del tiempo clima (15).JPG El SMN recomienda precaución en actividades al aire libre. Santiago Tagua/MDZ Alerta amarilla: qué implica y cómo afecta el pronóstico en Mendoza La alerta amarilla indica la posibilidad de lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Si bien no se prevén fenómenos extremos, se recomienda precaución, especialmente en actividades al aire libre y en la circulación por rutas.

En cuanto al viento, se esperan vientos moderados del sector sudeste, que podrían generar un leve alivio térmico sin provocar un descenso significativo de la temperatura. Además, el pronóstico anticipa precipitaciones en la zona de cordillera, por lo que se aconseja extremar cuidados en áreas de alta montaña.