Paso a Chile: de cuánto es la demora y cuál es el pronóstico para los próximos días

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado las 24 horas para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación.

A primera hora de este jueves, no hay demoras significativas en Los Libertadores ( Chile ) ni en Horcones (Argentina). Si bien se espera que el flujo vehicular aumente conforme al paso de las horas, este miércoles no se registraron grandes demoras: cerca de las 11 había 60 minutos de espera, mientras que pasadas las 20, se registraron 20 minutos de demora.

Para consultar información en tiempo real, el Gobierno de Mendoza presentó PasAr, una nueva funcionalidad dentro de la plataforma Mendoza por Mí (MxM) destinada a quienes planean viajar hacia Chile este verano o regresar a la provincia durante la temporada de alta circulación.

La herramienta ofrece datos actualizados minuto a minuto sobre el estado de los pasos fronterizos, tiempos de espera y recomendaciones clave para un cruce más seguro y ordenado.

A primera hora de este jueves, las temperaturas en alta montaña son las siguientes:

Uspallata: 12°

Punta de Vaca: 6°

Puente del Inca: 3°

Las Cuevas: 2°

En tanto, el pronóstico de Contingencias Climáticas señala lluvias a partir de este jueves, que se extenderían viernes, sábado y domingo.

El paso Pehuenche, otra de las alternativas para cruzar a Chile, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: