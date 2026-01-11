Pronóstico: qué dice el Servicio Meteorológico Nacional para Argentina hoy

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para Argentina anticipa un domingo 11 de enero con condiciones estables en casi todo el país.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que este domingo 11 de enero no hay alertas meteorológicas en Argentina, a diferencia de las jornadas anteriores marcadas por tormentas y fenómenos intensos. El panorama general muestra tiempo estable, cielo mayormente despejado o con nubosidad variable y escasas precipitaciones en el territorio nacional.

Desde el SMN comunicaron que en el noroeste argentino, que comprende Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, se espera una jornada mayormente soleada a parcialmente nublada. En zonas de montaña puede registrarse nubosidad variable durante la tarde, aunque no se esperan lluvias significativas. Las temperaturas se mantendrán elevadas, típicas de enero.

image El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable en gran parte de Argentina. Para el noreste de Argentina —Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y sectores de Santa Fe— el pronóstico marca una jornada con nubosidad variable. En Chaco, Corrientes y Formosa se espera cielo parcialmente nublado y tiempo estable, mientras que Misiones tendrá lluvias aisladas, sobre todo hacia la tarde y la noche. Se tratará de precipitaciones débiles y puntuales, sin riesgo de fenómenos intensos ni alertas meteorológicas.

En cuanto a la región pampeana, que comprende Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa, se espera un domingo estable, con cielo despejado a ligeramente nublado. El pronóstico no anticipa lluvias y las temperaturas se mantendrán agradables, con viento leve en algunos sectores.

Hacia la región de Cuyo, integrada por Mendoza, San Juan, San Luis y sectores de La Rioja, el panorama será de buen tiempo generalizado. El pronóstico indica cielo mayormente despejado durante toda la jornada, con nubosidad alta ocasional en áreas cordilleranas, pero sin fenómenos significativos.