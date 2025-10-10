Pronóstico en Mendoza: viernes caluroso con viento Zonda en la precordillera

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con 30° de máxima y la presencia de viento Zonda en Mendoza.

El viento Zonda afectará zonas de Las Heras y Lavalle durante la tarde.

El calor se mantiene en Mendoza este viernes, aunque el viento será protagonista. La jornada se presentará algo nublada y con una máxima de 30°, sin grandes cambios en la temperatura respecto a los días previos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el viento soplará del sector sur y se prevé la aparición del Zonda en la zona precordillerana de Las Heras y parte de Lavalle durante la tarde. "El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 40 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", señaló el organismo.

En cordillera, el panorama tenderá a desmejorar hacia la noche, mientras que en el resto de la provincia se mantendrá estable.