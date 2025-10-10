Pronóstico en Mendoza: viernes caluroso con viento Zonda en la precordillera
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con 30° de máxima y la presencia de viento Zonda en Mendoza.
El calor se mantiene en Mendoza este viernes, aunque el viento será protagonista. La jornada se presentará algo nublada y con una máxima de 30°, sin grandes cambios en la temperatura respecto a los días previos.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el viento soplará del sector sur y se prevé la aparición del Zonda en la zona precordillerana de Las Heras y parte de Lavalle durante la tarde. "El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 40 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", señaló el organismo.
En cordillera, el panorama tenderá a desmejorar hacia la noche, mientras que en el resto de la provincia se mantendrá estable.
Qué pasará el fin de semana en Mendoza
El sábado marcará un cambio de tendencia, con un leve descenso de la temperatura, cielo parcialmente nublado y posibilidad de tormentas aisladas. En la cordillera podrían darse nevadas durante la jornada. El domingo continuará con tiempo bueno y un nuevo descenso térmico: la máxima rondará los 25° y el cielo permanecerá despejado, dando cierre a una semana marcada por el calor y la presencia del viento Zonda.