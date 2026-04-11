Qué telas son tendencia en esta temporada otoño-invierno y a qué precio se pueden conseguir en Mendoza

En esta nota te contamos todo sobre los materiales en tendencia y los precios que marcan el pulso de la moda mendocina para este otoño-invierno 2026.

La llegada de los primeros fríos a Mendoza trajo consigo una renovación profunda en las vidrieras y en las elecciones de quienes buscan imponer un sello personal en su vestimenta. Este año, la tendencia se inclina hacia una estética relajada pero elegante, donde la calidad de los materiales es la verdadera protagonista. En las principales casas de telas de la zona de la Alameda, el movimiento es incesante, buscando esos géneros que prometen abrigo y distinción. Referentes de diversos comercios especializados, le contaron a MDZ todo sobre lo nuevos ingresos al mercado. Analizamos este fenómeno y destacamos la importancia de volver a la confección a medida para lograr piezas únicas en un mercado saturado de opciones industriales.

"En esta temporada se vienen muchísimo los gamuzados, lo que antes se conocía como el nobuk, en scuba desde 9.000$ en adelante, cuero con corderito desde 15.300$, corderoy desde 11.000$, y sastreros desde 11.000$ ", explicó una experta durante una reciente entrevista con este medio, además agregó: "Una vedette de esta temporada son los cueros ecológicos, que vienen atigrados, con tipo reptil, con una fantasía". Esta versatilidad permite que una prenda bien ejecutada sea apta tanto para un evento formal como para el uso diario. Según relató, la propuesta de este año sigue siendo "elegante sport", donde una buena chaqueta o un pantalón de gamuza pueden combinarse indistintamente con botas o zapatillas. "Se pronostica un invierno muy agresivo, con temperaturas muy bajas, por lo que tenés que tener una prenda básica que podría ser un buen tapado o una buena campera con corderito y pieles, este año han llegado muchos paños con texturas medianas y muy pesados", añadió la vendedora para contextualizar la necesidad de materiales resistentes.

telas textil-11 Scuba y sastrero con gamuza, se consigue desde 10.500$ el metro, según el comercio que elija el cliente. Rodrigo D'Angelo / MDZ El renacimiento del corderoy se une con los infaltables de la temporada Una de las grandes sorpresas de este ciclo es el retorno de un clásico que parecía haber quedado en el olvido: el corderoy. Con una paleta que recorre los tonos que más fuerte pisan en la moda actual, este material se posiciona como el favorito para prendas versátiles. "El corderoy hace casi 8 o 9 años que no se usaba; hoy viene el chocolate, el borravino, los beige, los camel". Este género, que se consigue desde los 11.000$ el metro en las tiendas más grandes, permite la creación de mamelucos, jumpers y faldas que aportan una textura visualmente rica y acogedora.

telas textil-12 Otra opción para esta temporada es la Lanilla, se encuentra desde 8.300$ el metro. Rodrigo D'Angelo / MDZ En cuanto a los precios, el mercado mendocino ofrece una variedad interesante. Mientras que en reconocidas tiendas se pueden encontrar telas de alta calidad para trajes sastreros a 11.000$ el metro, otras tiendas del centro presentan opciones de corderoy común a 19.900$ y gamuzas forradas que alcanzan los 29.000$. "Para un tapado necesitás aproximadamente 2 metros, con 20.000$ ya tenés la tela para confeccionártelo, sumale la mano de obra que pueden ser 50.000$ o 60.000$ y por 80.000$ te hacés un lindo abrigo de paño", comparó una comerciante para resaltar la accesibilidad de la producción propia frente a los precios de las prendas terminadas en centros comerciales, que pueden superar los 300.000$ con terminaciones de sastrería.

telas textil-7 Cuero ecológico con corderito desde 15.300$ el metro, ideal para chaquetas o pantalones. Rodrigo D'Angelo / MDZ Estilo electrónico: telas de pieles sintéticas en la montaña Un sello distintivo de la moda local son los looks elegidos para las fiestas electrónicas que se desarrollan en la montaña. Para estos eventos, el volumen y la textura son fundamentales. "Las pieles sintéticas, a partir del año pasado con los diferentes eventos electrónicos que tuvieron lugar en la provincia, han sido como una prenda fundamental". Estos materiales, conocidos popularmente como "peludos", se consiguen a partir de los 15.000$ en los locales de mayor volumen de la Alameda, aunque en boutiques más pequeñas pueden llegar a los 29.000$.