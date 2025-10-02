Pronóstico para Mendoza: sube la temperatura y Mendoza vivirá una jornada veraniega
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Mendoza una jornada cálida con hasta 30° de máxima y cielo soleado.
El jueves 2 de octubre se espera un día casi veraniego en Mendoza. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo estará mayormente despejado y la temperatura seguirá en ascenso: después de los 27° que se registraron este miércoles, la máxima llegará a los 30°.
Será una jornada de calor pleno en plena primavera, con ambiente ideal para quienes disfrutan del aire libre.
Además, se prevén vientos leves del sector noreste que acompañarán las condiciones estables en todo el territorio provincial. En la zona cordillerana, el panorama también será favorable, con cielo poco nuboso y sin fenómenos significativos. Las mínimas será de 11° y ocurrirá en las primeras horas de la mañana.
Llega el viento zonda a Mendoza
Para el viernes 3 de octubre el calor seguirá en aumento en Mendoza. La máxima trepará a 33°C y el cielo se presentará algo nublado. El dato a tener en cuenta será la presencia de viento Zonda en la precordillera y en Malargüe, mientras que en cordillera las condiciones se mantendrán estables con poca nubosidad.