Pronóstico para Mendoza: sube la temperatura y Mendoza vivirá una jornada veraniega

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Mendoza una jornada cálida con hasta 30° de máxima y cielo soleado.

El cielo se mantendrá mayormente despejado y el tiempo estará ideal para actividades al aire libre.

El jueves 2 de octubre se espera un día casi veraniego en Mendoza. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo estará mayormente despejado y la temperatura seguirá en ascenso: después de los 27° que se registraron este miércoles, la máxima llegará a los 30°.

Será una jornada de calor pleno en plena primavera, con ambiente ideal para quienes disfrutan del aire libre.

Además, se prevén vientos leves del sector noreste que acompañarán las condiciones estables en todo el territorio provincial. En la zona cordillerana, el panorama también será favorable, con cielo poco nuboso y sin fenómenos significativos. Las mínimas será de 11° y ocurrirá en las primeras horas de la mañana.

parque san martin calor verano clima.jpg Mendoza tendrá un jueves de calor pleno con máxima de 30°C. Santiago Tagua/MDZ