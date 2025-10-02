Presenta:

El refugio mendocino donde el vino, los Andes y el lujo sostenible roban el alma

Un refugio de ensueño en Alto Agrelo: aventura, relax, vino y sabores únicos en Mendoza, con lujo responsable a 45 minutos de la ciudad.

¿Imaginas despertar con el sol acariciando los Andes mientras disfrutas un café de especialidad envejecido en barricas de vino Malbec? En el corazón de Alto Agrelo, a solo 45 minutos de la ciudad de Mendoza, Rosell Boher Lodge redefine el enoturismo con una experiencia que roba el aliento.

Un Escenario de Ensueño

Acabo de llegar y no puedo creer lo que ven mis ojos“, confiesa Guadalupe Suárez, una huésped que eligió este lodge para desconectar. Desde un balcón—con jacuzzi, cava personal y fogón en la terraza— la vista abraza viñedos infinitos y la majestuosa Cordillera. ¿El mejor plan? Dejarse llevar por el silencio interrumpido solo por el susurro del viento entre las vides.

Experiencias que saben a Mendoza

Alejandra Gil Poselman, gerenta del lodge, invita a explorar el terroir con:

  • Cabalgatas al atardecer entre viñedos.
  • Rutas en bicicleta con la montaña como testigo.
  • La Escuela de Vinos, donde aprender (y degustar) varietales exclusivos.

Premios que Hablan por Sí Solos

  • Traveller’s Choice Award 2025 (TripAdvisor): Entre el 10% de los mejores hoteles del mundo.
  • Best Of Wine Tourism: Oro al Mejor Restaurante de Bodega (2020) y Oro en Sustentabilidad (2023).
  • Certificado de Sustentabilidad Bronce: Por su manejo responsable de agua, energía y residuos.

Lujo con Conciencia

Rosell Boher Lodge respira sustentabilidad:

  • Agua reciclada para riego.
  • Huerta orgánica (apoyada por el Proyecto Raíz).
  • Arquitectura camuflada en el paisaje, sin alterar su esencia.
Sabores que Cuentan Historias

El restaurante del lodge celebra lo local:

  • Menús estacionales con ingredientes de productores mendocinos.
  • Productos únicos, como el café guatemalteco estacionado en barricas de Malbec.
  • Degustaciones privadas en su cava de 25.000 botellas, guiadas por sommeliers.

Más que un Hotel: Una Transformación

Aquí el tiempo se detiene“, dice Guadalupe antes de despedirse. Rosell Boher Lodge no es un destino, es un viaje sensorial donde el vino, la montaña y el lujo consciente te invitan a vivir Mendoza como nunca.

¿Listo para dejar que los Andes te roben el corazón?

Dónde: Ruta 15, Km 29, Alto Agrelo, Mendoza.

Reservas: www.roselboherlodge.com

Una vez que lo pruebas, querrás repetir.

