El refugio mendocino donde el vino, los Andes y el lujo sostenible roban el alma

¿Imaginas despertar con el sol acariciando los Andes mientras disfrutas un café de especialidad envejecido en barricas de vino Malbec? En el corazón de Alto Agrelo, a solo 45 minutos de la ciudad de Mendoza , Rosell Boher Lodge redefine el enoturismo con una experiencia que roba el aliento.

“Acabo de llegar y no puedo creer lo que ven mis ojos“, confiesa Guadalupe Suárez, una huésped que eligió este lodge para desconectar. Desde un balcón—con jacuzzi, cava personal y fogón en la terraza— la vista abraza viñedos infinitos y la majestuosa Cordillera. ¿El mejor plan? Dejarse llevar por el silencio interrumpido solo por el susurro del viento entre las vides.

Alejandra Gil Poselman, gerenta del lodge, invita a explorar el terroir con:

Cabalgatas al atardecer entre viñedos.

Rutas en bicicleta con la montaña como testigo.

La Escuela de Vinos, donde aprender (y degustar) varietales exclusivos.

Premios que Hablan por Sí Solos

Traveller’s Choice Award 2025 (TripAdvisor): Entre el 10% de los mejores hoteles del mundo.

Best Of Wine Tourism: Oro al Mejor Restaurante de Bodega (2020) y Oro en Sustentabilidad (2023).

Certificado de Sustentabilidad Bronce: Por su manejo responsable de agua, energía y residuos.

Lujo con Conciencia

Rosell Boher Lodge respira sustentabilidad:

Agua reciclada para riego.

Huerta orgánica (apoyada por el Proyecto Raíz).

Arquitectura camuflada en el paisaje, sin alterar su esencia.

Sabores que Cuentan Historias

El restaurante del lodge celebra lo local:

Menús estacionales con ingredientes de productores mendocinos.

Productos únicos, como el café guatemalteco estacionado en barricas de Malbec.

Degustaciones privadas en su cava de 25.000 botellas, guiadas por sommeliers.

Más que un Hotel: Una Transformación

“Aquí el tiempo se detiene“, dice Guadalupe antes de despedirse. Rosell Boher Lodge no es un destino, es un viaje sensorial donde el vino, la montaña y el lujo consciente te invitan a vivir Mendoza como nunca.

¿Listo para dejar que los Andes te roben el corazón?

Dónde: Ruta 15, Km 29, Alto Agrelo, Mendoza.

Reservas: www.roselboherlodge.com

Una vez que lo pruebas, querrás repetir.