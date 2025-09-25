Una mirada francesa sobre el Carrusel de las Reinas de la vendimia
Dos viajeros de Lyon y Dijon vivieron el Carrusel de la Vendimia en Mendoza. Sorprendidos por la cultura local, recomiendan al mundo conocer esta fiesta única.
Cada marzo, las calles de Mendoza se transforman en un escenario viviente durante el Carrusel, uno de los eventos más convocantes de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Una celebración de la identidad mendocina que atrae a miles de mendocinos y turistas.
Con carros alegóricos, música folklórica y las candidatas a Reina Nacional de la Vendimia, este desfile diurno recorre desde los Portones del Parque San Martín hasta la calle Colón.
“Es una fiesta que mezcla historia, color y emociones”
Pierre y Raphaelle, provenientes de las regiones vinícolas de Lyon y Dijon, llegaron a Mendoza movidos por su pasión por el Malbec. “Sabíamos de la vendimia, pero no imaginábamos algo tan imponente. ¡Se vive en las calles!”, confesó Raphaelle, mientras halagaba los trajes típicos y las costumbres que acercan a los visitantes al espíritu mendocino.
Entre sus reflexiones, destacaron la dualidad de la elección de la Reina: “Debería valorarse también su conocimiento sobre vitivinicultura”, sugirió Raphaelle. Pierre, en tanto, bromeó sobre cómo los departamentos mendocinos rinden homenaje a figuras históricas: “En Francia no hay ciudades llamadas ‘General de Gaulle’”.
Un evento con raíces profundas
El Carrusel nació en 1937, apenas un año después de la primera Vendimia, y desde entonces se consolidó como un símbolo de orgullo provincial. A diferencia de la Vía Blanca —el desfile nocturno creado en 1939—, este evento diurno se caracteriza por su conexión directa con el público y el despliegue de tradición.
“Tienen que descubrir Mendoza”
Con el eco de la música aún en el aire, Pierre y Raphaelle no dudaron en recomendar la experiencia: “Es una joya para los amantes del vino y la cultura. ¡Vinos, montañas y una calidad de vida increíble!”.
Carrusel 2026: ¿Cómo vivirlo?
- Fecha: marzo de 2026
- Recorrido: de los Portones del Parque San Martín a calle Colón (3-4 horas)
- Participan: reinas departamentales, artistas, colectividades y público
Mendoza, con casi 90 años de tradición vendimial, sigue consolidándose como un destino que combina herencia vitivinícola, paisajes únicos y festividades que emocionan a viajeros de todo el mundo.
Contenidos originales: El Generador Productora Audiovisual