Una mirada francesa sobre el Carrusel de las Reinas de la vendimia

Cada marzo, las calles de Mendoza se transforman en un escenario viviente durante el Carrusel , uno de los eventos más convocantes de la Fiesta Nacional de la Vendimia . Una celebración de la identidad mendocina que atrae a miles de mendocinos y turistas.

Con carros alegóricos, música folklórica y las candidatas a Reina Nacional de la Vendimia , este desfile diurno recorre desde los Portones del Parque San Martín hasta la calle Colón.

Pierre y Raphaelle, provenientes de las regiones vinícolas de Lyon y Dijon, llegaron a Mendoza movidos por su pasión por el Malbec. “Sabíamos de la vendimia, pero no imaginábamos algo tan imponente. ¡Se vive en las calles!”, confesó Raphaelle, mientras halagaba los trajes típicos y las costumbres que acercan a los visitantes al espíritu mendocino.

Entre sus reflexiones, destacaron la dualidad de la elección de la Reina : “Debería valorarse también su conocimiento sobre vitivinicultura”, sugirió Raphaelle. Pierre, en tanto, bromeó sobre cómo los departamentos mendocinos rinden homenaje a figuras históricas: “En Francia no hay ciudades llamadas ‘General de Gaulle’”.

Un evento con raíces profundas

El Carrusel nació en 1937, apenas un año después de la primera Vendimia, y desde entonces se consolidó como un símbolo de orgullo provincial. A diferencia de la Vía Blanca —el desfile nocturno creado en 1939—, este evento diurno se caracteriza por su conexión directa con el público y el despliegue de tradición.

“Tienen que descubrir Mendoza”

Con el eco de la música aún en el aire, Pierre y Raphaelle no dudaron en recomendar la experiencia: “Es una joya para los amantes del vino y la cultura. ¡Vinos, montañas y una calidad de vida increíble!”.

Carrusel 2026: ¿Cómo vivirlo?

Fecha: marzo de 2026

marzo de 2026 Recorrido: de los Portones del Parque San Martín a calle Colón (3-4 horas)

de los Portones del Parque San Martín a calle Colón (3-4 horas) Participan: reinas departamentales, artistas, colectividades y público

Mendoza, con casi 90 años de tradición vendimial, sigue consolidándose como un destino que combina herencia vitivinícola, paisajes únicos y festividades que emocionan a viajeros de todo el mundo.

