Cómo enfriar una botella de vino rápidamente sin perder calidad

Con la llegada de la primavera o el verano o en una reunión improvisada, a veces nos topamos con una botella de vino a temperatura ambiente cuando lo ideal sería poder beberlo un poco más fresco. La buena noticia es que existen métodos sencillos y efectivos para enfriar un vino rápidamente sin comprometer su calidad.

image0 Cómo enfriar un vino rapidamente.

El método más recomendado por sommeliers y enólogos consiste en colocar la botella en un balde con hielo, agua y un puñado de sal gruesa. La sal acelera la transferencia de frío, logrando que el vino alcance su temperatura óptima en apenas 15 minutos. Es ideal para vinos blancos, rosados y espumosos, que suelen servirse más fríos que los tintos.

Paño húmedo y freezer: la opción casera Si no se cuenta con hielo, otra alternativa es envolver la botella en un paño de cocina húmedo y colocarla en el congelador durante 10 a 15 minutos. El agua del trapo se congela más rápido que el vidrio, ayudando a enfriar el vino de manera pareja. Eso sí: conviene poner una alarma para evitar que se congele.

Pero si tenés que tener en cuenta que hay que evitar el congelador directo. Meter la botella sin protección en el freezer puede ser riesgoso: el vino podría perder aromas o, en el peor de los casos, expandirse y romper el vidrio. Por eso siempre se recomienda usar el método del trapo húmedo o recurrir al hielo con sal.