Radiografía del vino: precios "planchados" y profundización de la crisis del consumo y las exportaciones

El panorama para la vitivinicultura parece no mejorar en este 2025. En un año complejo desde el contexto macroeconómico, las bodegas , al menos desde los números, no logran revertir la caída en el consumo de vino en el mercado interno y el retroceso en las exportaciones , a lo que se suma un “estancamiento” de los precios , en en lo que va del año han tenido un incremento por debajo de la inflación general.

De acuerdo a los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Vitivinicultura ( INV ), en el mes de agosto de 2025 las exportaciones de vinos tuvieron una caída del 16,3%, apalancada por una baja de 19,1% de los despachos al exterior de vino fraccionado y de 6,9% en los graneles.

Aunque en el acumulado del 2025 la merma es de casi la mitad del registro de agosto, los números no dejan de estar en rojo y entre enero y el octavo mes del año la baja en las exportaciones ha alcanzado un 8,4%, donde la merma del granel ha sido de 11,9%, superior al retroceso de los fraccionados que promedia 7,4%.

Y si miramos el precio, pese a una mejora de 0,6% en el precio promedio del litro de vino (US$3,48 contra US$ 3,46 del año pasado), el valor FOB de las exportaciones ha experimentado una caída general de 7,9% en los primeros ocho meses del 2025. Incluso, si miramos más detalladamente la performance del año, la cantidad de dólares generados por las ventas de vino en el exterior han caído en todos los meses, a excepción de los registros positivos de marzo (+1,4%) y de junio (17,5%).

Este mismo análisis centrado en el volumen deja una caída en todos los meses del año con excepción de junio, donde se dio un aumento de 28,6% de los envíos.

El consumo de vino: una racha que preocupa

El panorama para el consumo interno de la bebida nacional también da señales de alarma para la industria. Conforme a los datos correspondientes al mes de julio, los más recientes disponibles en los registros del INV, se registró una caída de 13% interanual, lo que llevó el acumulado de los primeros siete meses de este año a una merma de 0,8% comparándolo con el mismo periodo de 2024.

De esta manera, con el registro de julio se concretó una preocupante racha de tres meses consecutivos de caída para los despachos en el mercado local, algo que contrasta con el leve optimismo que habían dejado los crecimientos que habían dejado el primer cuatrimestre del 2025.

Otro dato que despierta preocupación en el sector bodeguero es la constante caída en el consumo per cápita en el país, un indicador que se ha vuelto una constante en los últimos años y que parece no repuntar en este 2025. De acuerdo al INV, en el acumulado de los primeros siete meses del año la cantidad de litros consumidos por cada argentino ha caído 1,6% respecto al mismo periodo del año anterior, el cual ya fue un mal año en este sentido, con una caída de 0,4 puntos porcentuales respecto a 2023.

La parte positiva de los registros del organismo nacional es que las categorías de Varietal (+9,2), Espumosos (+5,1%) y Otros vinos (+17%) aún cuentan con saldos positivos en el acumulado entre enero y julio. No así los vinos sin mención varietal, que corresponde a las opciones más económicas del mercado, que han disminuido 5,6%..

En el caso particular de Mendoza, los despachos al mercado interno realizado por bodegas de la provincia fueron de 574.396 hectolitros, lo que evidencia una disminución de 8,7% respecto a igual mes del año anterior. El 66,7% de los vinos despachados desde Mendoza fue vino sin mención varietal, 29,2% vino varietal, 3,5% vino espumoso y 0,5% otros vinos.

Respecto a julio de 2024 se registró una disminución de -9,3% en vinos varietales y de -9,4% en vinos sin mención varietal. Asimismo, el 68,7% de los vinos despachados por la provincia en el séptimo mes del año correspondieron a botellas, el 28,6% tetra brik; 2,4% damajuana; 0,2% latas; 0,08 bag in box y 0,15% otros envases.

El precio del vino por debajo de la inflación

A las caídas que arrastran el consumo interno y la exportación se suma el atraso en los precios del vino. De acuerdo al más reciente Índice de Precios del Vino (IPV), elaborado por Vinodata, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política IIEP (UBA-Conicet), la bebida nacional marcó un incremento de 32,3% en el acumulado del primer semestre, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec en ese mismo periodo fue del 39,4%.

En tanto, la variación mensual del IPV en junio de 2025 creció apenas 0,1% respecto a mayo. De acuerdo al informe, se trata de la menor cifra observada desde que se elabora la medición y supone una desaceleración importante frente al incremento en el IPV registrado en mayo (2,3%).

Un detalle a tener en cuenta es que, se observa una baja dispersión en las variaciones de las distintas gamas de precios consideradas por Vinodata. Las dos franjas más baratas (menos de $7.467) mantuvieron sus precios estables, mientras que hubo una leve deflación (0,2 y 0,1% respectivamente) en otras dos franjas (de $7.467 a $11.201 y más de $31.114) y pequeños aumentos en las dos restantes (de 0,3% para los vinos entre $112.101 y $ 21.780 y de 0,5% para aquellos entre $ 21.780 y $ 31.114).

En el acumulado interanual, encontramos que cuatro de las cinco gamas más baratas registraron aumentos en torno al 31% (la excepción es la gama de $ 4.356 a $ 7.467, con un incremento del 34,1%), mientras que los vinos más caros son los que exhiben variaciones más altas (cerca de 43%), mostrando un comportamiento algo desacoplado del resto del mercado.