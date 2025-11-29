Pronóstico en Mendoza: sábado con tormentas y temperaturas sin grandes cambios

El pronóstico del tiempo para este sábado anticipa una jornada inestable, con nubosidad variable y lluvias aisladas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Según el pronóstico oficial, se esperan tormentas aisladas y temperaturas templadas en la provincia.

Este sábado, el tiempo en Mendoza se presenta inestable, con nubosidad variable y escasas variaciones de temperatura. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estará marcada por condiciones cambiantes y momentos de inestabilidad.

Según el informe meteorológico, durante la jornada se esperan lluvias y tormentas aisladas, que podrían registrarse en distintos momentos del día. Además, habrá precipitaciones en la zona de cordillera, por lo que se recomienda precaución para quienes tengan previsto circular por sectores de montaña.

En cuanto a la temperatura, la máxima alcanzará los 29°, mientras que la mínima será de 17°, manteniendo un ambiente templado a cálido, con sensación algo pesada por la humedad.

Hacia la tarde y la noche podrían intensificarse algunos núcleos de tormenta, por lo que se aconseja estar atentos a las alertas oficiales y a las actualizaciones del pronóstico.