Pronóstico en Mendoza: sábado más fresco y con cielo parcialmente despejado
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa descenso de temperatura, cielo más despejado y mejora en cordillera este sábado en Mendoza.
Este sábado, Mendoza tendrá un respiro del calor y la inestabilidad. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa nubosidad en disminución, con un descenso marcado de la temperatura y vientos leves del noreste. En zona de cordillera, las condiciones también mejoran tras las lluvias del viernes.
Las temperaturas previstas para este sábado marcan una máxima de 18°C y una mínima de 8°C, lo que anticipa una jornada más fresca que las anteriores. El descenso térmico será más notorio durante la mañana, por lo que se recomienda salir con abrigo liviano. En cambio, la tarde se presentará más templada y agradable, ideal para realizar actividades al aire libre o disfrutar del fin de semana en espacios abiertos.
Mejora en cordillera
Luego de las lluvias y tormentas del viernes, se espera una mejora progresiva en la zona cordillerana, con menor nubosidad y reducción de ráfagas. Las condiciones serán más estables para quienes transiten rutas de alta montaña.
Pronóstico extendido en Mendoza
El pronóstico extendido para Mendoza anticipa un comienzo de semana con buen tiempo y temperaturas agradables. El domingo 28 se espera una jornada soleada, con una máxima de 23°C y mínima de 8°C. El lunes 29 el cielo estará despejado, con una máxima de 26°C y mínima de 10°C. El martes 30 se presentará cálido, con algo de nubosidad por la tarde y una máxima que alcanzará los 28°C. Para el miércoles 1 y jueves 2 se prevé cielo parcialmente nublado, sin lluvias previstas, y temperaturas máximas en torno a los 27°C.