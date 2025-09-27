Pronóstico en Mendoza: sábado más fresco y con cielo parcialmente despejado

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa descenso de temperatura, cielo más despejado y mejora en cordillera este sábado en Mendoza.

Este sábado, Mendoza tendrá un respiro del calor y la inestabilidad. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa nubosidad en disminución, con un descenso marcado de la temperatura y vientos leves del noreste. En zona de cordillera, las condiciones también mejoran tras las lluvias del viernes.

Las temperaturas previstas para este sábado marcan una máxima de 18°C y una mínima de 8°C, lo que anticipa una jornada más fresca que las anteriores. El descenso térmico será más notorio durante la mañana, por lo que se recomienda salir con abrigo liviano. En cambio, la tarde se presentará más templada y agradable, ideal para realizar actividades al aire libre o disfrutar del fin de semana en espacios abiertos.

parque san martin rosedal lago (11).JPG El SMN prevé vientos leves del noreste y mejora progresiva en zona cordillerana. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Mejora en cordillera Luego de las lluvias y tormentas del viernes, se espera una mejora progresiva en la zona cordillerana, con menor nubosidad y reducción de ráfagas. Las condiciones serán más estables para quienes transiten rutas de alta montaña.