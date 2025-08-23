Pronóstico en Mendoza: mejora el tiempo este sábado, pero persiste el frío

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional se espera una jornada despejada en Mendoza, con temperaturas que alcanzarán los 13°.

Para los próximos días se espera un marcado ascenso térmico que traerá jornadas más agradables en Mendoza.

Luego del ingreso del frente frío el día viernes, el Servicio Meteorológico Nacional(SMN) anunció un leve ascenso de la temperatura para el sábado 23 de agosto. Según el pronóstico, será una jornada mayormente despejada en Mendoza.

El día comenzará muy frío en el Gran Mendoza, con temperaturas que podrían descender hasta -1°. Sin embargo, hacia la tarde se prevé una máxima de 13°. Además, se esperan vientos de dirección variable durante la jornada.

En la cordillera, el SMN informó que el sábado será poco nuboso, con temperaturas máximas de -8°. Por esta razón, se recomienda circular con precaución en la alta montaña y consultar periódicamente los canales oficiales para conocer el estado del paso a Chile.

De cara al domingo, se espera un día más cálido en la provincia, con máximas que podrían alcanzar los 17°. También se anticipan vientos leves del noreste y heladas parciales en algunos sectores.