Pronóstico en Mendoza: lunes soleado y con temperaturas en ascenso

Mendoza comienza la semana con condiciones primaverales: jornada soleada, ascenso de la temperatura y ambiente estable, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El lunes 22 de septiembre será un día soleado en Mendoza, con mínima de 6° y máxima de 20°.

Mendoza arrancará la semana con condiciones estables y una marcada sensación primaveral. Según el Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 22 de septiembre será una jornada con cielo mayormente despejado, vientos leves del noreste y temperaturas agradables.

La mínima se ubicará en 6° y la máxima alcanzará los 20°. En cordillera se espera cielo poco nuboso y sin inestabilidad.

mendoza tiempo pronostico soleado (1).jpg El pronóstico anticipa temperaturas en ascenso y buen tiempo durante los próximos días en la provincia. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Cómo seguirá el tiempo en los próximos días El martes se mantendrá el panorama favorable, con cielo mayormente soleado, temperaturas entre 7° y 21°, y vientos leves. El miércoles continuará el ascenso térmico: se prevé una mínima de 10° y una máxima de 23°, en una jornada algo más cálida y con nubosidad variable.