Pronóstico en Mendoza: lunes soleado y con temperaturas en ascenso
Mendoza comienza la semana con condiciones primaverales: jornada soleada, ascenso de la temperatura y ambiente estable, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Mendoza arrancará la semana con condiciones estables y una marcada sensación primaveral. Según el Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 22 de septiembre será una jornada con cielo mayormente despejado, vientos leves del noreste y temperaturas agradables.
La mínima se ubicará en 6° y la máxima alcanzará los 20°. En cordillera se espera cielo poco nuboso y sin inestabilidad.
Te Podría Interesar
Cómo seguirá el tiempo en los próximos días
El martes se mantendrá el panorama favorable, con cielo mayormente soleado, temperaturas entre 7° y 21°, y vientos leves. El miércoles continuará el ascenso térmico: se prevé una mínima de 10° y una máxima de 23°, en una jornada algo más cálida y con nubosidad variable.
Hacia el jueves 25 de septiembre el termómetro marcará otro salto, con una mínima de 10° y una máxima de 25°. El cielo estará algo nublado, pero el ambiente seguirá templado, confirmando que la primavera ya comienza a sentirse en toda la provincia.