Pronóstico en Mendoza para este jueves: leve descenso y algo de inestabilidad
El pronóstico para Mendoza anticipa un jueves caluroso y algo nublado, con leve descenso de la temperatura, vientos del noreste e inestabilidad nocturna en el sur provincial.
La jornada se presenta calurosa, con nubosidad parcial y un leve respiro en las marcas térmicas respecto de días anteriores dice el pronóstico para Mendoza. Para este jueves se prevé una mínima de 20° y una máxima que llegará a 35° en gran parte del territorio mendocino.
Durante el día se mantendrán vientos leves del noreste y condiciones relativamente estables. Hacia la noche, el sur provincial podría registrar inestabilidad, mientras que en la cordillera se espera nubosidad parcial sin cambios bruscos en las condiciones previstas.
El Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas de nivel amarillo ni naranja para Mendoza en esta jornada. No se esperan fenómenos significativos bajo aviso oficial, aunque se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios.
El pronóstico para los últimos 3 días de la semana en Mendoza
De cara al fin de semana, el viernes mantendrá el ambiente caluroso pero con leve descenso, con valores en torno a 18° de mínima y 32° de máxima y algunas tormentas aisladas. El sábado seguiría inestable, con lluvias, tormentas y temperaturas cercanas a 18° de mínima y 31° de máxima, mientras que el domingo se perfila más fresco, con 16° de mínima, 28° de máxima, tormentas severas y viento Zonda previsto en Malargüe.