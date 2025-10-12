Pronóstico en Mendoza: domingo fresco y con sol para cerrar el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo con cielo despejado y leve descenso de la temperatura en Mendoza. La máxima será de 25°.

Se espera una jornada soleada pero con descenso en la temperatura.

El fin de semana se despide con tiempo estable en Mendoza. Este domingo 12 de octubre se espera una jornada agradable, con cielo despejado y temperaturas más frescas que en días anteriores. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 25°C. Habrá vientos leves del noreste y cielo poco nuboso también en la zona cordillerana.

Durante las primeras horas podrían presentarse heladas parciales y débiles, sobre todo en sectores del Valle de Uco y el sur provincial, donde el amanecer se sentirá algo más frío. El resto del día transcurrirá con buen tiempo, ideal para actividades al aire libre o paseos de cierre del fin de semana largo.

El pronóstico para los primeros días de la semana en Mendoza La nueva semana comenzará con un marcado ascenso de la temperatura. El lunes la máxima subirá a 29° y el martes llegará a 31°, con tiempo bueno y cielo despejado. El miércoles se mantendrá cálido, con registros similares y vientos moderados del sector sur.