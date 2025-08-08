Pronóstico para los próximos días en Mendoza: tiempo agradable y a prepararse para el Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico de Mendoza para los próximos días y este sábado 9 de agosto se espera una jornada templada, aunque con algo de neblina por la mañana. Según el SMN, estará parcialmente nublado durante la tarde. La temperatura mínima esperada es de 2ºC y la máxima de 17ºC.