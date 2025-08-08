Pronóstico para los próximos días en Mendoza: tiempo agradable y a prepararse para el Zonda
El pronóstico extendido anticipa un fin de semana agradable, con temperaturas que rondarían los 20ºC.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico de Mendoza para los próximos días y este sábado 9 de agosto se espera una jornada templada, aunque con algo de neblina por la mañana. Según el SMN, estará parcialmente nublado durante la tarde. La temperatura mínima esperada es de 2ºC y la máxima de 17ºC.
Pronóstico extendido para Mendoza
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, en tanto, anuncia tiempo bueno, aunque también se esperan “heladas parciales”. Estará “poco nuboso” en cordillera.
Te Podría Interesar
El domingo las condiciones serán similares, y se espera que siga subiendo la temperatura: la máxima podría llegar a 19ºC, mientras que el lunes rondaría los 20ºC, con probabilidad de Zonda y desmejorando en cordillera.