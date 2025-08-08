Cielos despejados y sol dominarán este sábado en gran parte del país, incluida Buenos Aires, según el SMN. Solo el sur tendrá algunas nubes y lluvias aisladas.

Sábado con sol pleno: así estará el tiempo en gran parte del país, según el SMN.

Este sábado 9 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada marcada por el dominio del sol en gran parte del territorio argentino. Desde el norte hasta el centro, las provincias lucirán cielos mayormente despejados, ideales para actividades al aire libre.

En Buenos Aires, se espera un día luminoso, con muy pocas nubes, lo que favorecerá tanto a quienes planeen pasear como a quienes busquen disfrutar de espacios abiertos. La postal soleada se repetirá en gran parte del centro del país.

El SMN anuncia un sábado soleado en gran parte del país Algunos puntos del sur, en cambio, presentarán nubosidad y probables precipitaciones, especialmente en sectores cercanos a la cordillera y en Tierra del Fuego. Sin embargo, estas condiciones no afectarán al resto del país, que seguirá bajo el protagonismo del buen tiempo.

smn El SMN anuncia un sábado soleado en gran parte del país. SMN La tendencia general marca temperaturas agradables para la época invernal y un clima estable, que invita a aprovechar la jornada. El contraste entre un sur con nubosidad y un norte pleno de sol será la marca distintiva del día.