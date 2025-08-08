Petroquímica Río Tercero en crisis: abren concurso de acreedores y crece la tensión

La Justicia Comercial de Buenos Aires autorizó este viernes la apertura del concurso preventivo de acreedores solicitado por Petroquímica Rio Tercero (PR3) de Córdoba en un contexto marcado por masivos despidos , falta de pago de haberes y un clima de incertidumbre que no cede.

La compañía, que arrastra serias dificultades financieras desde comienzos de 2024, informó que la medida busca ordenar sus deudas y avanzar en un plan de reestructuración.

El golpe más duro llegó en octubre pasado, cuando cerró su planta de diisocianato de tolueno (TDI) —que generaba más del 70% de su facturación— y dejó sin empleo a 125 operarios. En julio de este año sumó 124 cesantías más. En apenas nueve meses, pasó de 375 empleados a 130.

Actualmente, los últimos despidos permanecen en suspenso gracias a una conciliación obligatoria que vence el 18 de agosto. Mientras tanto, los trabajadores permanecen en el predio industrial, turnándose en guardias de hasta 12 horas para impedir que la planta quede sin presencia gremial.

La empresa reconoció un pasivo de 30 millones de dólares y deberá negociar con todos sus acreedores —entre ellos, el personal despedido, proveedores y organismos estatales—. “Un concurso implica quitas y plazos para cobrar”, explicaron los abogados Carlos Pajtman y Franco Garbarino, quienes detallaron que las partes podrán presentar y responder propuestas de pago.

En un comunicado, PR3 señaló que su objetivo es reactivar la producción en Río Tercero mientras acuerda condiciones con sus acreedores. Argumentó que la caída global del precio del TDI, la falta de acceso al crédito y un flujo negativo en sus operaciones derivaron en el cierre de su principal unidad productiva.

Anuncian una protesta para el lunes

En este escenario, y ante la ausencia de respuestas del directorio, el Sindicato de Petroquímicos convocó a una concentración para el lunes 11 de agosto a las 11:00 en los portones de la planta, sobre la Ruta Provincial N° 6, kilómetro 5, de la provincia de Córdoba. Bajo la consigna “¡A la Petro la defendemos entre todos!”, llaman a trabajadores, sindicatos, organizaciones sociales y vecinos a respaldar la protesta.