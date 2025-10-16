Pronóstico extendido: así estará el tiempo este viernes y el fin de semana en Mendoza
Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, se vienen días calurosos, con máximas cercanas a los 30ºC. No hay alerta del SMN.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anunció que se viene un fin de semana caluroso en Mendoza, con temperaturas que desde el sábado superarán los 30ºC. Para este viernes 17 de octubre, se espera una jornada algo nublada, con una mínima de 10ºC y una máxima de 28ºC.
En tanto que el sábado seguirá subiendo la temperatura y la máxima alcanzaría los 30ºC. El domingo, si bien estará “algo nublado e inestable”, se anuncian 32ºC de máxima.
El tiempo este viernes en Mendoza
- Viento: circulación de viento sur leve a moderado, de sur a norte, entre las 9 y las 21 en toda la provincia.
- Nubosidad: despejado en el llano. Seminublado desde las 23 en zona Sur y Gran Mendoza.
- Alta Montaña: cielo generalmente despejado toda la jornada.