Pronóstico extendido: así estará el tiempo este jueves y viernes en Mendoza

Contingencias Climáticas actualizó el pronóstico con las condiciones meteorológicas para los próximos días en la provincia.

En Mendoza el tiempo no termina de decidirse: sale el sol, pero el aire sigue fresco y el invierno se rehúsa a despedirse aún. Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, no habrá demasiados cambios en las condiciones meteorológicas para este jueves 4 de septiembre.

“Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura”, se anuncia. Además, se detalla que estará “poco nuboso” en cordillera. La mínima esperada es de 5ºC y la máxima de 13ºC.

El tiempo para este jueves en Mendoza Viento: durante la mañana, viento leve del sur en la zona de La Paz y Santa Rosa. En el resto de la provincia, condiciones calmas durante todo el día.

Nubosidad: seminublado en general. A partir de las 16, tendencia a despejar completamente.

Alta montaña: nublado en el sector norte, y despejado en los sectores central y sur. Después de las 16, despejado en su totalidad.

Pronóstico para los próximos días El viernes también se espera una jornada parcialmente nublada, aunque con leve ascenso de la temperatura: la máxima podría alcanzar los 15ºC. Esta tendencia continuaría en el inicio del fin de semana, y para el sábado las temperaturas oscilarán entre los 3ºC y los 16ºC.