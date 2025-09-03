SMN: anticipan tormentas este jueves en el NEA y un frente frío en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves inestabilidad en el Litoral, nubosidad en el centro y lluvias en la Patagonia.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves 4 tormentas en el norte del país y la presencia de abundante nubosidad en el resto del territorio nacional. El frío regresará a la provincia de Buenos Aires, pero habrá momentos de sol por las tardes.

En las provincias del NEA, como Chaco, Formosa y Corrientes, se prevén tormentas y lluvias intensas, que también podrían extenderse al norte de Santa Fe. Mientras tanto, en el NOA y en la región central del país —incluyendo Córdoba, San Luis, La Rioja y Mendoza— el cielo se presentará cubierto a parcialmente nublado, con posibilidad de precipitaciones débiles y aisladas.

En el área pampeana y Buenos Aires se espera una jornada de cielo mayormente nublado. En cambio, en la Patagonia habrá tiempo más inestable, con lloviznas y lluvias en Tierra del Fuego y Santa Cruz, y nubosidad variable en el resto de la región.

El SMN anticipa un frente frío El centro de altas presiones comenzará a afianzarse este jueves sobre la provincia de Buenos Aires. La nubosidad será variable, pero se prevén momentos prolongados de sol. Las temperaturas mínimas descenderán hasta los 6 °C en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con valores aún más bajos en algunas zonas del Gran Buenos Aires. Se espera que la tarde sea especialmente fría, con máximas que apenas alcanzarán los 12 °C.