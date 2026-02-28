Pronóstico del tiempo en Mendoza: qué se espera para este sábado

El sábado llega con temperaturas calidas y sin precipitaciones previstas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

En Mendoza, el pronóstico anticipa una jornada con nubosidad en disminución y poco cambio de la temperatura para este sábado 28 de febrero. De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una máxima de 31°C y una mínima de 18°C, en un contexto de estabilidad y sin precipitaciones previstas.

Cómo estará el tiempo durante la jornada Durante la mañana podrían persistir algunas nubes, pero con el correr de las horas el cielo tenderá a despejarse parcialmente. La temperatura se mantendrá dentro de valores similares a los registrados en los últimos días, sin ascensos ni descensos marcados.

El informe meteorológico indica que los vientos serán leves del sector sur y rotarán hacia el noreste hacia el final del día. Esta circulación favorecerá condiciones agradables, especialmente en horas de la tarde, cuando la máxima alcance los 31ºC.

En cuanto a la probabilidad de lluvias, no se esperan precipitaciones para la jornada. La estabilidad atmosférica permitirá actividades al aire libre sin mayores inconvenientes, en el marco de un cierre de febrero con características típicamente de verano.

Con mínimas que rondarán los 18°C y una amplitud térmica moderada, el sábado se presentará con condiciones estables y agradables. El comportamiento del tiempo refleja una transición hacia días de menor inestabilidad, manteniendo temperaturas acordes a la temporada en la provincia.