Pronóstico del tiempo: así estará el sábado en Mendoza
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con heladas parciales por la mañana, cielo despejado y una máxima que alcanzará los 15°C.
El pronóstico para este sábado 9 de agosto en Mendoza anticipa poco cambio de temperatura con respecto al viernes. Se espera una jornada con escasa nubosidad, heladas parciales por la mañana y condiciones estables durante el día.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 3°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C por la tarde. En general, se espera buen tiempo para disfrutar al aire libre durante el comienzo del fin de semana.
Pronóstico: cómo estará el domingo en Mendoza
Para el domingo 10 de agosto se prevé un ascenso de la temperatura. La mínima será de 4°C, mientras que la máxima podría llegar a los 18°C. El cielo se mantendría con poca nubosidad tanto en ciudad como en cordillera.
Además, no hay alertas meteorológicas vigentes para la provincia. Se prevé viento leve del noreste y buen tiempo en zona cordillerana, con condiciones estables durante todo el día.
El fin de semana se presentará ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables para esta época del año y sin fenómenos climáticos adversos en la región.