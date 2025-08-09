Pronóstico del tiempo: así estará el sábado en Mendoza

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con heladas parciales por la mañana, cielo despejado y una máxima que alcanzará los 15°C.

El día se presentará algo nublado y con poco cambio de la temperatura.

El pronóstico para este sábado 9 de agosto en Mendoza anticipa poco cambio de temperatura con respecto al viernes. Se espera una jornada con escasa nubosidad, heladas parciales por la mañana y condiciones estables durante el día.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 3°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C por la tarde. En general, se espera buen tiempo para disfrutar al aire libre durante el comienzo del fin de semana.

Pronóstico, frío-2 El pronóstico anticipa buen tiempo para la provincia de Mendoza. MILAGROS LOSTES - MDZ Pronóstico: cómo estará el domingo en Mendoza Para el domingo 10 de agosto se prevé un ascenso de la temperatura. La mínima será de 4°C, mientras que la máxima podría llegar a los 18°C. El cielo se mantendría con poca nubosidad tanto en ciudad como en cordillera.

Además, no hay alertas meteorológicas vigentes para la provincia. Se prevé viento leve del noreste y buen tiempo en zona cordillerana, con condiciones estables durante todo el día.