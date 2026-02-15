Pronóstico: así estará el tiempo en Mendoza hoy

El domingo seguirá con calor en Mendoza, con nubosidad variable y posibilidad de tormentas aisladas. La máxima será de 32°.

El pronóstico para este domingo anticipa una jornada calurosa en Mendoza, con un cielo que alternará momentos de sol y nubes. El escenario se mantendrá inestable, aunque sin fenómenos generalizados durante todo el día.

La mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 32°, con vientos leves del sudeste que acompañarán el desarrollo de la jornada. A lo largo del día se esperan tormentas aisladas, con mayor probabilidad hacia la tarde y el final del día, mientras que en cordillera el cielo estará algo nublado.

Por el momento, el pronóstico no anticipa alertas meteorológicas para Mendoza en este domingo. De todos modos, se recomienda seguir las actualizaciones oficiales ante cambios en la intensidad de las tormentas.

El pronóstico para el inicio de semana en Mendoza De cara a los próximos días, el lunes continuará el calor, con nubosidad variable y condiciones inestables. Se esperan vientos moderados del sudeste, con una máxima de 34° y una mínima de 20°, mientras que en cordillera el cielo se mantendrá poco nuboso.