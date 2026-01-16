Prohíben nuevos traslados de carpinchos en Nordelta

Finalmente la Justicia hizo lugar a un amparo de una organización animalista que busca preservar el hábitat de los carpinchos en Nordelta , y así evitar sus traslados ante el avance de construcción de un barrio privado.

La situación llegó a su pico de tensión cuando este martes, en el contexto del operativo para extraer a los carpinchos del barrio privado Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre, retiraron a seis ejemplares luego de que los habrían sedado y metido en jaulas, lo que generó la indignación de vecinos y asociaciones ambientales.

El conflicto surgió por manadas que vivían en una zona de circulación de vehículos con una velocidad máxima permitida de 60 kilómetros sobre hora, lo que dio lugar a un operativo iniciado el pasado lunes 12 de enero.

No obstante, aquel despliegue con trampas no dio resultado y tampoco fue bien recibido por los protectores que habían llegado al acuerdo de que los animales fueran retirados con testigos o veedores que, además, debían estar al tanto del destino de los capibaras.

Sin embargo, los mismos protectores denunciaron y grabaron la extracción de tres hembras y tres machos que habrían sido cargados en jaulas por la mañana, luego de posibles sedaciones con dardos, aunque no hay datos oficiales porque no se encontraban los veedores en el lugar.

En declaraciones televisivas, Federico, parte de una de las asociaciones en defensa de los ejemplares, indicó: “Se había iniciado una demanda, pero se los llevaron a la fuerza, sin avisar nada, por medio de la justicia, hoy entre las 10 y las 11 de la mañana”.

En este sentido, en las últimas horas la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín, provincia de Buenos Aires, revocó este viernes una autorización previa y ordenó que no se realicen nuevas “traslocaciones” de ejemplares de carpinchos hasta que existan informes técnicos concluyentes. Consideró que la medida fue “prematura e irrazonable” y recordó que se trata de fauna silvestre protegida.

Los jueces Jorge Augusto Saulquin y Luciano Enrici resolvieron prohibir nuevos traslados de carpinchos en Nordelta, al hacer lugar a un recurso presentado por una asociación ambiental y revocar una decisión de la jueza María Paula Venere que había autorizado el desplazamiento de ejemplares como prueba piloto.