Fin de semana sin GPS: la propuestas para disfrutar del verano en Buenos Aires

Con la llegada del verano, la Ciudad de Buenos Aires entra en modo celebración y activa una agenda cargada de propuestas para disfrutar al aire libre. Ferias, festivales, música, gastronomía y encuentros culturales se multiplican en plazas, barrios y espacios urbanos, invitando a vivir el fin de semana a otro ritmo. Armamos una guía imprescindible para aprovechar los días largos, las noches tibias y esa energía estival que empuja a salir, caminar y dejarse sorprender.

Entradas desde: $ 20.000,00. en la boletería del teatro o por Alternativa Teatral. http://www.teatrocervantes.gob.ar/

Música – “Billboard Summer Festival”

Billboard y la Ciudad se unen para dar vida a uno de los hitos del verano en la ciudad más linda del mundo: música en vivo y al aire libre en pleno corazón urbano. La Ciudad hace latir el verano con una propuesta única: música en vivo y al aire libre. Dos jornadas consecutivas, coproducidas con Billboard Argentina, cada una con su identidad musical y su artista principal, con entrada libre y gratuita (capacidad limitada). El viernes reúne a La Joaqui, Lit Killah, FMK, Seven Kayne, Rosario Ortega, Alan Lez, Luana, Adollz y Nemi. El sábado se presentarán Mau y Ricky, Q'Lokura, Los Palmeras, Tuli Acosta, SER, Camila Mercado y Aneley, consolidando al festival como el primer gran latido del verano. Un festival único, que transformará a los Bosques de Palermo en una verdadera fiesta para reencontrarse con el ritmo que une energía y entretenimiento.

Parque Berlín, Av. Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego y Julio Noble, Palermo, CABA.

Viernes 16 y Sábado 17 de 17:30 a 23:30.

Entrada libre y gratuita.

Cine – “La muerte de un comediante”

Juan Debré es un reconocido actor que ha dedicado su vida a interpretar al héroe de una popular serie de televisión. Cuando le diagnostican una enfermedad terminal, decide desconectarse de todo y huir a Bruselas. Allí, en la tierra del héroe de su infancia —un personaje de cómic olvidado—, se cruza con tres jóvenes que lo arrastran a un conflicto tan inesperado como peligroso. Lo que comienza como una huida íntima se transforma en la historia de un hombre que debe decidir si, finalmente, se convertirá en el héroe que siempre fingió ser…

Elenco: Elenco: Diego Peretti, Malena Villa, Marioska Fabián Nuñez, Chuck Hargrove, Heinz K. Krattiger.

Cine Gaumont -Av. Rivadavia 1635, Congreso, CABA.

Domingo 18: funciones a las 14:45 y 18.

Entradas: A partir de $5600 general y $2800 para jubilados, pensionados y estudiantes, comprándose de forma online en www.cinegaumont.ar o en boletería.

Artes Visuales – “Pop Brasil: vanguardia y nueva figuración, 1960s-70s”

Esta muestra presenta un conjunto representativo de más de 120 piezas de 50 artistas, entre las que se encuentran obras del acervo de la Pinacoteca de San Pablo, y de las colecciones Roger Wright –considerada una de las más importantes de arte en Brasil dedicada a la producción artística de las décadas de 1960 y 1970– Malba y Costantini. Incluye obras de Anna Bella Geiger, Antônio Dias, Claudio Tozzi, Hélio Oiticica, Mira Schendel, Rubens Gerchman, Wanda Pimentel y Wesley Duke Lee, entre otros protagonistas fundamentales del período.

Malba: Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires – Av. Figueroa Alcorta 3415. CABA.

De Horarios Jueves a Lunes de 12 a 20. Miércoles de 11 a 20. Martes cerrado.

Entrada: General: $ 10.000. Estudiantes, docentes y jubilados: $ 5.000. Ingreso gratuito: Menores de 5 años. Personas con discapacidad. Malba Amigos.

Para la niñez - “Viven Dinosaurios”

Estas vacaciones de verano, Viven Dinosaurios llega a La Rural con un recorrido inmersivo por más de 12 salas, con dinosaurios gigantes en tamaño real, escenografías prehistóricas y espacios interactivos. Esta sorprendente exhibición, es la más completa y educativa que se haya conocido, realizada con el asesoramiento de paleontólogos y en conjunto con la Fundación Azara y la Universidad Maimonides, instituciones que dan rigurosidad científica a la exhibición. Tanto ellas como sus científicos diagramaron la exhibición y sus paneles informativos con material instructivo y pedagógico para todas las edades. La muestra está compuesta principalmente por dinosaurios de la época jurásica y cretácica. Más de 50 dinosaurios animatrónicos hechos con la más alta tecnología japonesa y todo lo necesario para ofrecer una experiencia realista, enfocada a que el visitante se lleve una experiencia inolvidable.

La Rural - Av. Sarmiento 2704, Palermo, CABA.

Todos los días de 2:00 pm - 8:00 pm.

Pabellón 8.

Entradas: General 20%OFF Clarín 365. $12.000. Precio Lanzamiento $ 15.000. Pack Familiar (2 adultos y 2 menores) 20%OFF Clarín 365. $48.000. Pack Familiar $ 60.000.

Tango – “El Querandí tango show”

El musical que cada noche presenta El Querandí Cena Tango Show, titulado “Nuestro Tango”, está interpretado por un elenco de catorce artistas: un cuarteto acústico (violín, piano, bandoneón y contrabajo), cuatro parejas de bailarines y dos cantantes. “Nuestro Tango” invita a un recorrido apasionante por la historia del tango, evocando sus distintas etapas: Orígenes (1900), Inmigrantes y Arrabales (1920), Carlos Gardel, el tango canción (1930), Salones y Milongas (1940), El modernismo, Astor Piazzolla (1955). El Querandí es un auténtico ícono de la ciudad de Buenos Aires. Ha sido galardonado por el Museo Histórico de la Ciudad, dependiente de la Secretaría de Cultura con el título de “T. estimonio Vivo de la Memoria Ciudadana” debido a la autenticidad y fidelidad con que se realizó su restauración en el año 1992, luego de permanecer más de 12 años abandonado, también ha sido homenajeado por la misma Secretaría de Cultura como “Bar y Restaurante Notable de la Ciudad de Buenos Aires” y distinguido como “Sitio de Interés Turístico” por la secretaría de turismo de la Nación Argentina.

Querandí - Perú 322, Monserrat, CABA.

Todos los días:

20:15 hs - Apertura de El Querandí Cena Tango Show.

22:15 hs - Comienzo del show - Duración 75 minutos.

23:30 hs - Finalización del show.

Entradas: Consultar costos en su página web https://querandi.com.ar/

El verano recién empieza y la ciudad ofrece el escenario perfecto para salir, encontrarse y redescubrirla desde nuevas experiencias. Ya sea a través de la música, la gastronomía, el arte o la vida al aire libre, cada propuesta es una invitación a apropiarse del espacio urbano y hacerlo propio. Elegí tu plan, arma el recorrido y deja que Buenos Aires haga el resto.