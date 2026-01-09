Clima en México: el viernes llega con viento y el fin de semana se perfila invernal

El pronóstico del clima en México anticipa un viernes con rachas de viento y lluvias aisladas, mientras que el fin de semana estará marcado por frío intenso, lluvias fuertes y un evento de Norte prolongado, según informó la Conagua.

El clima en México continuará bajo la influencia del frente frío número 27 durante este viernes, con efectos que se harán sentir principalmente en el noreste del país. Según el pronóstico de la Conagua, el sistema frontal se extenderá sobre esa región e interactuará con la corriente en chorro subtropical, lo que provocará rachas de viento de entre 30 y 50 km/h, además de lluvias e intervalos de chubascos en estados como Tamaulipas y San Luis Potosí.

Mientras tanto, en el noroeste del territorio nacional, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera seguirá activa y, en combinación con la corriente en chorro polar, mantendrá el descenso de las temperaturas y rachas de viento muy fuertes. Estas condiciones sostendrán un ambiente frío a muy frío, especialmente durante la mañana y la noche.

Qué ocurrirá el fin de semana en México De cara al fin de semana, el escenario meteorológico se volverá más severo. Entre sábado y domingo, el frente frío número 27 avanzará sobre el golfo de México y la península de Yucatán, donde interactuará con un canal de baja presión ubicado en el sureste del país. Esta situación favorecerá lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que en Hidalgo, Puebla y Campeche se esperan precipitaciones fuertes a muy fuertes. En Yucatán y Quintana Roo, en tanto, se prevén chubascos intermitentes.

méxico Según la Conagua, el fin de semana traerá frío extremo, lluvias fuertes y un evento de Norte prolongado. Shutterstock La masa de aire polar que impulsa al sistema frontal provocará un marcado descenso de temperatura en el noreste, oriente y centro del país, además de un evento de Norte fuerte a intenso que se prolongará en el litoral del golfo de México, el istmo y golfo de Tehuantepec y la península de Yucatán.

Al mismo tiempo, la Conagua advirtió que la combinación de la vaguada en altura con las corrientes en chorro polar y subtropical dará lugar a la segunda tormenta invernal de la temporada. Este fenómeno generará ambiente muy frío a gélido y rachas de viento muy fuertes en el noroeste, norte y occidente de México, además de lluvias y chubascos en la Mesa del Norte y la Mesa Central.