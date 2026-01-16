Fuerte cambio de tiempo en Buenos Aires: baja la temperatura y crece el Río de la Plata

Un frente frío traerá viento sur intenso, descenso abrupto de temperaturas y una crecida del Río de la Plata con impacto en zonas costeras.

El ingreso del frente frío durante el fin de semana provocará un descenso térmico marcado en pocas horas, acompañado por viento fuerte del sur, lo que favorecerá una crecida significativa del Río de la Plata. Será un pasaje típico de aire frío, muy perceptible para la población, que marcará el fin del ambiente cálido y húmedo de los últimos días.

Las temperaturas máximas, que en los últimos días se mantuvieron elevadas y el sábado llegarán a oscilar en torno de los 30 a 31 °C, experimentarán una caída abrupta, con valores que el lunes se ubicarán en torno de los 23°C. Las mínimas también descenderán de forma notoria, consolidando un ambiente más típico del otoño, especialmente durante las primeras horas del día. El cambio será muy perceptible en pocas horas: al viento fuerte del sur se le sumará una rápida baja de temperatura, generando una sensación térmica considerablemente más baja.

Crecida del Río de la Plata y atención en zonas costeras Uno de los aspectos más destacados del evento será la crecida del Río de la Plata, impulsada por la persistencia de vientos intensos del sector sur. Este fenómeno podría provocar niveles elevados del río durante varias horas, con impacto principalmente en zonas ribereñas, áreas portuarias y sectores bajos de la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. El pico de la crecida ocurrirá hacia la noche, cuando se alcance la pleamar máxima con alturas entre 3.00 y 3.30 m según nuestras proyecciones. Desde Meteored, recomendamos extremar precauciones en áreas costeras, evitar actividades náuticas y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante probables actualizaciones del pronóstico y alertas oficiales.

¿Cuándo mejora el tiempo? Hacia el inicio de la próxima semana, el viento comenzará a disminuir progresivamente y se espera una estabilización de las condiciones meteorológicas, aunque con temperaturas más acordes a la época del año. El ambiente se mantendrá con temperaturas confortables, las mañanas algo frescas y tardes templadas.

No se trata de un evento extremo, pero sí de un cambio de tiempo significativo, tanto por el descenso térmico como por la respuesta del Río de la Plata ante el viento persistente.