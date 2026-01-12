Tensión y polémica en Nordelta: aseguran que hay un operativo para sacar a los carpinchos

Una fuerte tensión y polémica se vive en Nordelta tras las denuncias de asociaciones protectoras de animales que aseguran que se montó un operativo policial para retirar carpinchos de la zona, pese a la existencia de una medida judicial que prohibiría su traslado.

Se espera una relocalización de los carpinchos: cuál será el destino Según indicaron los activistas, el procedimiento fue dispuesto a partir de un fallo de primera instancia que autoriza la relocalización de los animales. Sin embargo, advierten que una medida cautelar dictada por la Cámara mantiene vigente un amparo que protege a la especie y prohíbe cualquier traslado, lo que generó un fuerte conflicto legal y social.

Desde la madrugada, se registra un importante despliegue de fuerzas de seguridad en inmediaciones del Barrio Silvestre, donde vecinos y ambientalistas aseguran que el operativo estaría por comenzar. De acuerdo con las denuncias, desde las 2 de la mañana hay presencia policial, del Código de Operaciones de Traslado, seguridad privada y personal de Defensa Civil.

La invasión de carpinchos en los barrios de Nordelta se debe, en parte, al maltrato de los humedales y el ecosistema Ante esta situación, activistas y proteccionistas se autoconvocaron y realizaron una vigilia en el lugar con el objetivo de impedir que se concrete el traslado de los carpinchos, que estaba previsto para las primeras horas del día. El operativo contempla llevar a los animales a una futura reserva privada en el municipio de Tigre.

El testimonio de los vecinos y la confirmación del operativo Verónica, vecina del barrio y ambientalista, explicó en diálogo con el móvil de TN que el procedimiento genera gran preocupación. “Van a seleccionar a 30 carpinchos, pero sin ningún criterio claro. No pueden ser hembras preñadas ni hembras que estén amamantando”, denunció.