Se conoció la millonaria fianza que pagó la mujer que atropelló y mató en Nordelta

Yesica Loreley Quevedo atropelló y mató a Ramón Oscar Olivera. La mujer dio positivo en el test de alcoholemia. Ahora, está libre.

La semana pasada, una mujer atropelló y mató a Ramón Oscar Olivera en Nordelta. Tras el trágico hecho, la mujer dio positivo en el test de alcoholemia y fue detenida. Sin embargo, días después recuperó su libertad. En las últimas horas, se conoció la fianza que pagó la involucrada.

Video: así fue el trágico hecho tragedia en nordelta Cuánto pagó para quedar en libertad Según dio a conocer el periodista Mauro Szeta, Yesica Loreley Quevedo (41), quien fue imputada por el delito de “homicidio culposo”, pagó una fianza de tres millones de pesos para quedar en libertad.

Quién es la conductora Loreley Quevedo vive en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. La mujer tiene un emprendimiento de colchonetas para yoga, conocidos como mats.

Yesica Loreley Quevedo conductora Nordelta Yesica Loreley Quevedo. X Su cuenta personal de Instagram es privada, mientras que su cuenta de mats de yoga cuenta con más de siete mil seguidores. En ella, comparte publicaciones sobre los productos que vende. Sin embargo, también sube videos y en uno de ellos se la ve manejando mientras se filma con su celular. Dicho video generó indignación ya que se grabó mientras manejaba, sonriendo y reflexionando a cámara, con el mensaje “respirar, hacer una pausa”.

Las multas de la camioneta involucrada En la página web del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se observa que la camioneta Jeep Renegade tiene siete multas de tránsito, con un valor total que supera el millón de pesos.