Primeros auxilios esenciales en carreras de montaña: guía para responder a emergencias

Las carreras de montaña exponen a los atletas a entornos naturales a menudo remotos, donde la capacidad de respuesta inmediata y el conocimiento de primeros auxilios son vitales. Se detallan los elementos clave de asistencia inicial basados en el manual de Primera Atención de una organización de urgencias y emergencias médicas extra hospitalarias.

Es indispensable contar con un botiquín de primeros auxilios bien equipado y listo para actuar en situaciones de emergencia. En entornos donde el contacto con fluidos es probable (como en lesiones), la protección es primordial.

Las torceduras, golpes o caídas pueden provocar lesiones musculares, óseas y articulares, siendo los esguinces (lesión del ligamento por torcedura) y las fracturas (hueso roto) las más comunes.

Una descarga eléctrica o el contacto con alguna superficie o químico caliente pueden causar quemaduras.

Las convulsiones (pérdida del control muscular y conocimiento) pueden ser causadas por lesiones relacionadas con el calor, hipoglucemia o traumatismo craneoencefálico, entre otras.

Protección: correr objetos cercanos para evitar golpes.

Soporte: colocar un objeto blando (almohada, toalla) debajo de la cabeza para protegerla del suelo.

Post-convulsión: una vez pasada la convulsión, si la persona respira correctamente, colocarla de costado para mantener las vías respiratorias más abiertas (previamente, chequear que no haya contusiones en la cabeza, cuello o columna).

Desmayo

Un desmayo (generalmente de corta duración) puede ser causado por el calor, estar mucho tiempo quieto, o levantarse de repente.

Asistencia: recostar a la persona mareada en un lugar seguro.

Recuperación: el paciente debe continuar recostado unos minutos después de recuperar la consciencia. Si sigue mareado, se pueden levantar sus piernas ligeramente por encima de la altura del corazón. Ayudarla a levantarse lentamente, sentándola antes de intentar pararse o caminar.

Hipoglucemia (bajo nivel de azúcar)

Puede ocurrir en personas diabéticas, manifestándose con confusión, irritabilidad, somnolencia, debilidad, sudoración excesiva, palidez, hambre y sed.

Si está consciente: ofrecer un alimento rico en azúcar (jugo de frutas, miel, gaseosa no dietética) y mantener a la víctima sentada y tranquila.

sentada y tranquila. Si no responde: no darle de comer. Llamar inmediatamente a emergencias y, si no tiene lesiones en la columna, cuello o cabeza, colocarla de costado para facilitar la respiración.

Reanimación Cardiopulmonar (RCP)

La RCP es una técnica esencial en casos de problemas respiratorios, paro cardíaco, o cuando una persona no responde o pierde sus signos vitales.

Cadena de supervivencia: las acciones clave son:

Identificar la emergencia y llamar al servicio de emergencias (solicitando un desfibrilador).

Administrar RCP inmediatamente.

Utilizar un desfibrilador rápidamente.

Asegurar la atención especializada lo antes posible.

Pasos de RCP (Adultos/Niños > 1 año):

Acercarse, tocar y preguntar si está bien.

Solicitar ayuda y pedir un Desfibrilador Externo Automático (DEA).

Observar si la persona respira.

Realizar 30 compresiones fuertes y rápidas.

Abrir la vía aérea y realizar 2 ventilaciones (si no se tiene mascarilla, hacer sólo compresiones torácicas).

Repetir en series de 30 compresiones y 2 ventilaciones.

Atragantamiento (Asfixia)

El bloqueo de las vías respiratorias altas puede producir asfixia.

Obstrucción leve: la víctima puede toser y emitir sonidos; se debe acompañar e indicarle que tosa.

Obstrucción grave (persona consciente, mayor de 1 año): la tos es débil o nula, y tiene dificultades para hablar.

Asegurarse de que se está asfixiando y avisarle que se va a ayudar.

Ubicarse por detrás y abrazarla, con las manos al frente a la altura del abdomen.

Cerrar un puño y colocar la palma de la otra mano por encima.

Realizar compresiones rápidas hacia arriba hasta que el objeto sea expulsado.

Mujeres embarazadas o personas corpulentas: realizar compresiones en el tórax (golpes secos rectos), en lugar del abdomen.

Pérdida de conocimiento: acostar a la persona boca arriba e iniciar RCP inmediatamente, buscando el cuerpo extraño cada vez que se abra la vía aérea para ventilar.

El conocimiento teórico y la práctica constante en primeros auxilios es una herramienta invaluable. Son fundamentales para estar siempre preparados y disponibles para ayudar ante una emergencia. Saber cómo responder, desde realizar la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) hasta detener una hemorragia visible, puede salvar una vida.

