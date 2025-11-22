Cuál es la modalidad de empleo que se está imponiendo en el sector turístico

El sector de hotelería y turismo en Argentina enfrenta un año de desafíos concretos. La ocupación hotelera nacional se ubicó por debajo del 50 % en temporada de invierno, y según la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) se pierden aproximadamente 10 puestos de trabajo por día.

Al mismo tiempo, el informe de la World Travel & Tourism Council (WTTC) revela que en 2024 el turismo aportó unos USD $36.000 millones al PIB —equivalente al 5,8 % del total— y sostuvo cerca de 956.000 empleos directos. Para 2025, se proyecta que el sector aporte casi USD $39.000 millones y supere el millón de empleos.

Frente a estos datos, la contratación eventual aparece no solo como una opción de emergencia, sino como una palanca para la estrategia de adaptación de las empresas del sector.

Cuando los hoteles y destinos turísticos tienen que responder a picos de demanda —ya sean temporadas altas, fines de semana largos o eventos especiales— contar con una plantilla fija puede resultar costoso en momentos de baja ocupación. La contratación eventual permite ajustar esa estructura de gastos, incorporando talento de forma flexible cuando se necesita, sin comprometer la operación cuando la demanda se modera.

En este contexto, desde Adecco Argentina proponen incentivar los servicios de contratación eventual que permiten a las empresas del sector responder con rapidez y cumplimiento normativo ante los cambios en el flujo de actividad.

Además, esta modalidad favorece la formalización del empleo: muchas de estas incorporaciones se registran con todos los beneficios correspondientes, lo que genera un impacto positivo en el mercado laboral. En un escenario donde cada puesto cuenta, esta vía también abre oportunidades para perfiles jóvenes o en primera experiencia, aportando energía y renovación a la actividad turística.

Para los operadores hoteleros, agencias de turismo y prestadores de servicios asociados, implementar un modelo que contemple personal eventual junto a una gestión previsora implica ganar en velocidad, agilidad y resiliencia. Al planificar los picos de actividad, anticipar la demanda y contar con un partner especializado en selección y staffing, se puede revertir la lógica de crisis en lógica de oportunidad.

El turismo es uno de los motores más poderosos para la creación de empleo en el mundo. El Consejo Asesor de Alto Nivel sobre Empleo del Grupo Banco Mundial ha identificado a la actividad turística como uno de los cinco sectores clave con el potencial para generar puestos de trabajo locales a gran escala, junto con la infraestructura y la energía, la agroindustria, la atención de la salud y las manufacturas de alto valor agregado.

En 2024, los viajes y el turismo aportaron alrededor del 10% del producto interno bruto mundial y respaldaron unos 357millones de puestos de trabajo, lo que representa más del 10% de todo el empleo mundial. Las previsiones sugieren que, para 2035, el sector podría generar unos 91millones de empleos adicionales, es decir, potencialmente 1de cada 3nuevos puestos de trabajo netos a nivel mundial. Dado que se proyecta que 1200millones de jóvenes alcanzarán la edad laboral en los países en desarrollo en la próxima década, estas nuevas oportunidades serán cruciales.

La mayor parte de este crecimiento se está produciendo en las ciudades. Los destinos urbanos representan alrededor del 75% del turismo mundial, y la mitad de todas las visitas internacionales se concentran en las principales ciudades (i). En Colombia, por ejemplo, el 85% de los dólares de origen extranjero se gasta en solo seis ciudades. Eso significa que cuando las ciudades invierten en turismo, invierten en su población.

“En momentos en que la ocupación es más volátil que nunca, la contratación eventual no es un parche sino una estrategia inteligente para preservar el empleo formal, adaptarse a la demanda cambiante y prepararse para la recuperación.” señaló Paula Navarro, Gerente de la División Hoteles, Turismo y Eventos en Adecco.

El escenario es complejo, pero no está exento de señales positivas. El turismo doméstico muestra signos de vida y la expectativa de crecimiento en el mediano plazo es real. Ante esto, las organizaciones que adopten modelos flexibles y focalizados en el capital humano estarán mejor posicionadas cuando el ciclo de recuperación se consolide. La contratación eventual se convierte en el puente entre hoy y mañana, entre la incertidumbre y la posibilidad de crecimiento.