Primer grado: la etapa en la que empieza a construirse la autonomía

A los 6 años, empiezan primer grado, acompañar sin invadir es clave para fortalecer hábitos, autoestima y confianza en el aprendizaje de cada niño.

Es el año donde empieza a construirse la relación del niño: con el aprendizaje con el esfuerzo y con su propia capacidad.

Hay momentos en la vida de un niño que marcan un antes y un después. Primer grado es uno de ellos. No es solo el inicio de la alfabetización formal. Es el comienzo de un proceso mucho más profundo: la construcción de la autonomía, la responsabilidad y la identidad como estudiante. Desde la pediatría del desarrollo, sabemos que alrededor de los 6 años el niño atraviesa una etapa clave: un pasaje progresivo del “yo dependiente” al “yo capaz”.

Ya no necesita solo que hagan por él. Empieza a necesitar —y a construir— la experiencia interna de: “puedo hacerlo”. Tal como plantea Erik Erikson, en esta etapa se juega la tensión entre laboriosidad e inferioridad. El niño necesita hacer, intentar, equivocarse y lograr. Y, sobre todo, necesita que su esfuerzo sea reconocido. Cuando esto ocurre, se fortalece la autoestima. Cuando no, puede empezar a consolidarse una idea interna de “no puedo”, con impacto directo en su desarrollo emocional y en su vínculo con el aprendizaje. Por eso, lo que hacemos los adultos —familia y escuela— en este momento es decisivo.

NIÑOS Hay momentos en la vida de un niñoque marcan un antes y un después. Archivo. Autonomía no es abandono Desde Espacio Consciente Pediátrico, proponemos repensar un concepto central: la autonomía no es “que se arregle solo”. Muchas veces se la confunde con independencia absoluta. Y no es eso.Los niños necesitan adultos disponibles. Pero no adultos que los reemplacen. Desde la neurociencia del desarrollo sabemos que el cerebro se construye en vínculo. Es desde un entorno seguro que el niño puede explorar. Y explorar implica algo fundamental: equivocarse. Ahí aparece una de las claves más importantes de esta etapa: dejar hacer… aunque no salga perfecto. Los hábitos: el verdadero contenido invisible. En primer grado hay aprendizajes que no siempre aparecen en los cuadernos…pero que sostienen todo lo demás.

Guardar los útiles, escuchar una consigna, esperar turnos, organizar la mochila, terminar una tarea. Nada de esto es menor. Todo esto es neurodesarrollo en acción. Estos hábitos forman la base de las funciones ejecutivas: autorregulación, atención, planificación, control inhibitorio. Y sin estas funciones, el aprendizaje no se sostiene. Sin hábitos, no hay aprendizaje posible. Sin autorregulación, no hay pensamiento disponible. El rol de la familia: acompañar sin invadir. El desafío no es menor. Muchas veces, desde el amor, hacemos de más: Armamos la mochila Resolvemos conflictos Recordamos todo evitamos la frustración Y sin darnos cuenta…le quitamos al niño la posibilidad de construir capacidad. Pero en el otro extremo, soltar sin acompañar también desorganiza y genera inseguridad. Por eso, desde una mirada pediátrica y vincular, proponemos: acompañar sin invadir, sostener sin reemplazar. Educar es mucho más que enseñar contenidos.

SCUELA Primer grado es el comienzo de un proceso mucho más profundo: la construcción de la autonomía. Archivo. Educar en primer grado no es solo enseñar a leer y escribir Es enseñar a: organizarse tolerar la frustración persistir confiar en uno mismo. Porque un niño que aprende a ordenar su mochila…también empieza a ordenar su pensamiento. Claves concretas para acompañar desde casa