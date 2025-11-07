Preocupación por tres cortes de agua imprevistos en distintas zonas del Gran Mendoza

Tres cortes de agua afectan este viernes a distintos puntos del Gran Mendoza. Según informó Aguas Mendocinas, se trata de interrupciones imprevistas del servicio que comenzaron durante la mañana y se extenderán hasta horas de la noche, afectando a usuarios de Ciudad, Luján de Cuyo y Guaymallén.

En la Ciudad de Mendoza, el corte de agua comprende la zona delimitada por calles Perú, Costanera, Gutiérrez y Coronel Díaz. El servicio se interrumpió a las 8:45 y se prevé su normalización hacia las 21:00. La empresa recomendó a los vecinos hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias mientras se desarrollan las tareas de reparación.

Otro corte de agua imprevisto afecta al barrio Urbano de las Sierras, en Luján de Cuyo. La falta de suministro comenzó a las 10:30 y se estima que concluirá alrededor de las 20:00. Desde Aguas Mendocinas señalaron que el personal técnico trabaja para resolver el inconveniente en el menor tiempo posible.