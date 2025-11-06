Gran Mendoza: asaltos en Las Heras a punta de pistola y un joven armado por las calles de Guaymallén

Tres hechos registraron la presencia de sujetos armados en varias partes del Gran Mendoza, concretamente en Las Heras y Guaymallén.

El uso de armas de fuego en manos de delincuentes fue registrado en tres hechos repartidos en distintas zonas del Gran Mendoza este miércoles. Como resultado, dos grupos de ladrones robaron y se dieron a la fuga en Las Heras y un joven fue detenido con una pistola tras una persecución por las calles de Guaymallén.

Asaltos a punta de pistola en Las Heras A minutos de las 18, el empleado de una estación de servicio, ubicada entre las calles San Martín y Benavente, fue abordado por tres sujetos movilizados en motocicleta. Tras ser amenazado con un arma de fuego, la víctima, de 25 años, terminó entregando 50 mil pesos de la recaudación del día y las llaves de su propia motocicleta. Tras esto, los malvivientes se dieron a la fuga por las calles del departamento.

Varias horas después, sobre las 23, otro asalto tuvo lugar entre los límites lasherinos, concretamente entre las vías Jacinto Suárez y Adolfo Calle. Allí, un hombre de 29 años circulaba en su motocicleta, Bajaj Rouser 160cc, cuando fue interceptado por cuatro delincuentes, dos de estos sobre una moto, quienes por medio de amenazas con una pistola le robaron su rodado, una mochila y su teléfono celular, para luego darse a la fuga,

Detenido armado por Guaymallén Dentro del departamento guaymallino un joven de 24 años con antecedentes terminó siendo detenido sobre las 22.30 en el cruce de las calles Maure y Solá.

La intervención de los efectivos de la Comisaría 57° ocurrió en el contexto de un patrullaje preventivo, donde notaron que el sujeto intentó darse a la fuga, apenas vio los uniformados por la zona. Tras una breve persecución, el delincuente entró a una casa y arrojó un arma de fuego al techo de la misma.