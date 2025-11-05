Allanamientos en el Gran Mendoza terminaron con detenidos y el secuestro de una gran cantidad de droga

La Policía de Mendoza, coordinada con la Policía Federal Argentina (PFA), aplicó una serié de allanamientos a traficantes que operaba en el Gran Mendoza.

Un megaoperativo en conjunto con la Policía Federal Argentina (PFA), y otra intervención provincial, se desplegaron con ocho allanamientos en varios puntos del Gran Mendoza. El saldo fue de cinco personas que terminaron tras las rejas, señalados como parte de esta organización criminal, y el secuestro de cientos de gramos de marihuana y cocaína.

Los procedimientos, a cargo de la Unidad Fiscal Mendoza, ejecutados por la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico, permitieron incautar una importante cantidad de material vinculado a la actividad ilegal.

El resultado del allanamiento Concretamente, se secuestraron: más de 570 gramos de cocaína, una cantidad indeterminada de marihuana, varios millones de pesos en efectivo y dispositivos celulares.

image La gran mayoría de este botín fue secuestrado durante las siete intervenciones aplicadas en Ciudad de Mendoza y la zona oeste de Godoy Cruz, que se efectuaron con la participación de la PFA. La que además terminó con la detención de dos hombres de 64 y 35 años, uno tenía pedido de captura por robo agravado, y dos mujeres de 60 y 23 años.