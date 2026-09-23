Premio San Francisco de Asís: Alejandro Roemmers impulsa un histórico "Abrazo por la Humanidad"

En un mundo atravesado por guerras, divisiones y una creciente sensación de incertidumbre, el argentino Alejandro Guillermo Roemmers , escritor, poeta, empresario, productor de cine y filántropo, impulsa una convocatoria de alcance internacional que propone un gesto tan sencillo como universal: abrazar al otro.

La iniciativa, denominada “Un Abrazo por la Humanidad” , tendrá su epicentro el próximo 4 de octubre en Asís , Italia, y propone que ese día personas de todo el mundo se abracen, independientemente de su nacionalidad, religión, cultura o forma de pensar. La convocatoria cuenta con el respaldo de la Organización Mundial por la Paz (OMPP / WOFP) y se integra al programa “Por un futuro mejor y un mundo en Paz”, desarrollado por Roemmers en su carácter de Embajador por una Cultura de Paz de la organización.

El mensaje que sintetiza la propuesta es una idea de profunda raíz franciscana: El otro también eres tu.

Roemmers no plantea el abrazo como una solución inmediata a los conflictos internacionales, sino como un símbolo de transformación personal y colectiva. La propuesta parte de una convicción: los grandes cambios históricos también comienzan en la manera en que las personas perciben y tratan a los demás. “Hay momentos en la historia, como este, en que no basta quedarse a un lado y mirar cómo el miedo, la división y el enfrentamiento nos llevan a la oscuridad y la destrucción”, expresa Roemmers .

Se propone que ese día personas de todo el mundo se abracen, independientemente de su nacionalidad, religión, cultura o forma de pensar.

La elección del 4 de octubre adquiere un significado particular este año. En 2026 se cumplen 800 años de la muerte de San Francisco de Asís , ocurrida al atardecer del 3 de octubre de 1226 en la Porciúncula. Durante este año se celebra además el Año Jubilar Franciscano, mientras que el 4 de octubre coincide con el cierre del Tiempo de la Creación, celebrado internacionalmente desde el 1 de septiembre. La fecha representa así una oportunidad para recuperar uno de los mensajes centrales asociados a San Francisco : la fraternidad entre los seres humanos y la capacidad de reconocerse en el otro. Desde 2026, además, el 4 de octubre es fiesta nacional en Italia en honor a San Francisco de Asís .

El vínculo de Roemmers con San Francisco de Asís

La convocatoria tiene una relación directa con la trayectoria personal y humanística de Alejandro Roemmers. Autor de numerosos libros de poesía y novelas —entre ellas “El regreso del Joven Príncipe”, traducida a más de 30 idiomas—, Roemmers ha desarrollado durante décadas una obra vinculada con la espiritualidad, el sentido de la vida, la fraternidad y el encuentro entre las personas. En 2023, la Pontificia Universidad Antonianum de Roma, perteneciente a la Orden Franciscana, le otorgó el Premio San Francisco de Asís, en reconocimiento a su trayectoria, su labor filantrópica, su compromiso humanístico y la promoción de valores espirituales.

La distinción tuvo además un carácter excepcional: Roemmers fue la primera persona en recibir esa edición especial del reconocimiento. Es desde esa tradición franciscana que surge ahora “Un Abrazo por la Humanidad”.

Roemmers no plantea el abrazo como una solución inmediata a los conflictos internacionales, sino como un símbolo de transformación personal y colectiva. Archivo.

De la preocupación mundial a un gesto concreto

La convocatoria se produce en un contexto internacional marcado por el incremento del gasto militar y la persistencia de numerosos conflictos. Según datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), el gasto militar mundial alcanzó en 2025 los 2,887 billones de dólares, el nivel más alto registrado hasta entonces y el undécimo año consecutivo de crecimiento. Frente a ese escenario, la propuesta de Roemmers plantea deliberadamente una acción en sentido contrario: en lugar de levantar barreras, acercarse; en lugar de enfrentarse, encontrarse; en lugar de mirar al otro como un adversario, reconocerlo como parte de una misma humanidad. En ese sentido, una de las ideas centrales de la iniciativa sostiene que el próximo gran salto de la humanidad quizá no sea tecnológico ni geográfico, sino interior. No se trata solamente de llegar más lejos, sino de acercarse más los unos a los otros.

“Cuando cambian los corazones comienza a cambiar la historia”

El mensaje de Roemmers reconoce que millones de abrazos no pueden, por sí solos, resolver las guerras ni los grandes problemas del mundo. Pero sí pueden producir una transformación en la manera de mirar al otro. “Quizá millones de abrazos no resuelvan por sí solos los problemas del mundo, pero pueden cambiar nuestros corazones. ¡Y cuando cambian los corazones comienza a cambiar la historia!”

La convocatoria propone así convertir un gesto cotidiano en un símbolo universal: que durante el 4 de octubre millones de personas, en distintos lugares del planeta, puedan detenerse por un instante para abrazar a otra persona y recordar que, más allá de las diferencias, existe una condición que todos comparten.

Somos una sola humanidad

El otro también eres tú. Todos somos hermanos.

* Robbie Finkel. Management y Desarrollo Artístico