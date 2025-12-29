Posdata Café: la innovadora propuesta gastronómica que cuenta más de un siglo de historia del Correo Argentino
El primer café postal del país permite que los grandes recuerden y los chicos conozcan la magia de las cartas de papel.
Abiertos al público aproximadamente desde hace un mes, el local de Posdata Café cuenta con cafetería de especialidad, papel, postales, sobres de papel madera y sellos de lacre con símbolos como el Sol de Mayo, la bandera argentina o el escudo nacional.
Existe la posibilidad de solamente tomarse un café, tomar una hoja de papel y escribir una carta que luego puede ser enviada por el valor de $2.400, que consta de la impresión de la etiqueta para el Correo Argentino. Sin embargo, para vivir la experiencia completa, la utilización de un sobre y el sello de lacre de preferencia para el cierre tiene un valor de $5.700.
"Todo acá lleva su tiempo", dice Carolina entre risas mientras prende la vela debajo del sello de lacre y este se derrite lentamente.
La propuesta que va más allá de tomarse un café
En PosData, la propuesta va más allá del café. “Acá la invitación es a detener un poquito el tiempo”, explica Carolina Barone, al describir una experiencia pensada como un paréntesis frente a la lógica de la inmediatez. Quienes cruzan la puerta del local, dice, “entran y pasan a otra dimensión del tiempo”, donde la urgencia de la ciudad queda afuera y la escritura a mano vuelve a ocupar un lugar central.
La escena se repite a diario: personas que aseguran no tener tiempo para sentarse, pero que al ser interpeladas reconocen haber pasado “seis o siete horas conectadas al teléfono”, una contradicción que el espacio busca poner en pausa y resignificar desde lo simple.
En tiempos dominados por pantallas y respuestas inmediatas, el café postal propone algo simple pero poderoso: detenerse, escribir y volver a creer en los rituales. Entre buzones, papel madera y la promesa de que Papá Noel recibe cada carta, Posdata invita a reconectar con lo analógico y, sobre todo, con los demás.