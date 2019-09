A partir del fallo judicial por en el cual un juez obligó a una familia mendocina a vacunar a sus hijos de 5 y 7 años, la Bióloga y Doctora en Farmacia María Victoria Sánchez explicó en profundidad qué son las vacunas y por qué la Organización Mundial de la Salud intenta persuadir a los ciudadanos del mundo sobre su importancia.

María Victoria Sánchez (37) es Farmacéutica, Licenciada en Biología Molecular, y Doctora en Farmacia, recibida en la Universidad Nacional de San Luis. Ella trabaja en el Laboratorio de Inmunología y Desarrollo de Vacunas de IMBECU-CONICET. Desde allí se dedica a la investigación y desarrollo de una vacuna universal antigripal. Una vacuna capaz de proteger de existentes y nuevos virus de la gripe, causantes de las epidemias y pandemias.

Sánchez, en este video, explica cómo se lleva a cabo la investigación y desarrollo de las vacunas y por qué considera que es importante la vacunación principalmente en niños. “Yo les recomiendo a los padres que deben vacunar a sus hijos porque así están previniendo enfermedades que pueden causarles la muerte” comenta. Además aclara: “Con la vacunación no sólo protegen a sus bebés si no a otros que por ahí no pueden vacunarse porque sufren alguna condición inmunológica.”

Según la OMS es indiscutible que no hay intervención sanitaria preventiva más costo efectiva que la inmunización, que evita entre 2 y 3 millones de muertes anuales por difteria, tétanos, tos ferina y sarampión. Sin embargo, si se mejorara la cobertura vacunal mundial se podrían evitar otros 1,5 millones.

Este 12 de septiembre se llevará a cabo una Cumbre Mundial de la OMS de vacunas en Bruselas (Bélgica). El objetivo general es dar visibilidad y apoyo político de alto nivel al tema de la vacunación y emitir una declaración que respalde y promueva los beneficios de la vacunación como la medida de salud pública más exitosa, que salva millones de vidas cada año.