Por mal tiempo, se reprograma la primera noche del festival Rivadavia Canta al País 2026

La jornada inaugural del tradicional festival, prevista para este viernes, se realizará el lunes 2 de febrero, manteniendo la grilla artística original.

La Municipalidad confirmó que la apertura del tradicional festival fue postergada.

La Municipalidad de Rivadavia informó la suspensión de la primera jornada del festival Rivadavia Canta al País 2026, que estaba programada para este viernes 30 de enero, debido a las condiciones climáticas adversas anunciadas para la región.

La medida fue comunicada por el intendente Ricardo Mansur, quien explicó que la decisión se tomó con el objetivo de preservar la seguridad del público, los artistas y los trabajadores que forman parte del evento, uno de los más convocantes del calendario cultural departamental.

Desde el municipio confirmaron además que la jornada suspendida será reprogramada para el lunes 2 de febrero, manteniendo la grilla artística prevista y el espíritu festivo que caracteriza al encuentro.