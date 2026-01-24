Por alerta meteorológica, se reprograma la Bendición de los Frutos en Las Heras

El tradicional acto vendimial se realizará finalmente el viernes 30 de enero a las 20.30 en el Predio Los Pescadores.

La Municipalidad de Las Heras confirmó el cambio de fecha.

El tradicional acto se llevará a cabo finalmente el viernes 30 de enero a las 20.30 en el Predio Los Pescadores, ubicado en Acceso Norte y Los Pescadores, en el marco de la Fiesta Departamental de la Vendimia de Las Heras.

bendición de los frutos las heras Se reprograma la Bendición de los Frutos en Las Heras. Municipalidad de Las Heras La Bendición de los Frutos constituye un momento de encuentro comunitario, agradecimiento y pedido por una buena cosecha, en homenaje al trabajo de la tierra, el agro y la vitivinicultura, pilares de la identidad local.

Cómo sigue el calendario vendimial en Las Heras En esta edición, el evento conservará su perfil solidario: los alimentos que sean bendecidos serán donados al Merendero Nadine Roca Mía, una institución del departamento que brinda almuerzo y cena a más de 150 personas, entre niños, adultos y personas mayores.