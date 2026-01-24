Por alerta meteorológica, se reprograma la Bendición de los Frutos en Las Heras
El tradicional acto vendimial se realizará finalmente el viernes 30 de enero a las 20.30 en el Predio Los Pescadores.
La Municipalidad de Las Heras informó que, debido a la alerta meteorológica prevista para este domingo 25 y siguiendo las recomendaciones de Defensa Civil, se decidió reprogramar la Bendición de los Frutos, una de las celebraciones más emblemáticas del calendario vendimial del departamento.
El tradicional acto se llevará a cabo finalmente el viernes 30 de enero a las 20.30 en el Predio Los Pescadores, ubicado en Acceso Norte y Los Pescadores, en el marco de la Fiesta Departamental de la Vendimia de Las Heras.
La Bendición de los Frutos constituye un momento de encuentro comunitario, agradecimiento y pedido por una buena cosecha, en homenaje al trabajo de la tierra, el agro y la vitivinicultura, pilares de la identidad local.
Cómo sigue el calendario vendimial en Las Heras
En esta edición, el evento conservará su perfil solidario: los alimentos que sean bendecidos serán donados al Merendero Nadine Roca Mía, una institución del departamento que brinda almuerzo y cena a más de 150 personas, entre niños, adultos y personas mayores.
Luego de la Bendición de los Frutos, continuará la Fiesta Departamental de la Vendimia con un espectáculo que contará con más de 150 artistas en escena. Además, el calendario vendimial seguirá durante el sábado y domingo con el Festival Full Verano: Música y Vendimia, que incluirá la presentación estelar de L-Gante, con entrada libre y gratuita.